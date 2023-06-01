【今日の献立】2026年5月28日(木)「鶏となすの味噌炒め 丼ぶり 簡単10分！基本の作り方」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏となすの味噌炒め 丼ぶり 簡単10分！基本の作り方」 「ザクザクポテチサラダ」 「オクラのゴマ汚し」 の全3品。
がっつり食べたい日にオススメの丼、食感が楽しいサラダ、箸休めに最適なゴマ汚しのバランスの良い献立です。
【主食】鶏となすの味噌炒め 丼ぶり 簡単10分！基本の作り方
調理時間：10分
カロリー：805Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
ナス 1本 ピーマン 2個
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
みそ 大さじ1
焼き肉のタレ 大さじ2
サラダ油 小さじ2
ご飯 (炊きたて)丼2杯分
2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉に焼き色が付くまで炒めたら端に寄せ、ナス、ピーマンを加えて炒める。
3. 混ぜ合わせた＜調味料＞の材料を加えて中火で全体を炒め合わせ、汁気が少なくなったらご飯をよそった丼に盛る。
【副菜】ザクザクポテチサラダ
ポテトチップスの食感がアクセントのサラダ。最後にトッピングするのがポイントです。
調理時間：5分
カロリー：86Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
紫玉ネギ 1/4個
トマト 1個
ポテトチップス 8枚
フレンチドレッシング (市販品)適量
【副菜】オクラのゴマ汚し
ゆでたオクラをゴマ和えにした、箸休めに最適な一品です。
調理時間：5分
カロリー：68Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
すり黒ゴマ 大さじ2
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1/2
2. ＜調味料＞のボウルにオクラを加えて和え、器に盛る。
がっつり食べたい日にオススメの丼、食感が楽しいサラダ、箸休めに最適なゴマ汚しのバランスの良い献立です。
【主食】鶏となすの味噌炒め 丼ぶり 簡単10分！基本の作り方
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：805Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）鶏もも肉 1枚
ナス 1本 ピーマン 2個
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
みそ 大さじ1
焼き肉のタレ 大さじ2
サラダ油 小さじ2
ご飯 (炊きたて)丼2杯分
【下準備】鶏もも肉はひとくち大に切る。ナスはヘタを切り落として乱切りにし、水に放つ。ピーマンは縦半分に切り、ヘタと種を取って乱切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ナスを耐熱容器にぬれたまま並べ、ふんわりとラップをし、電子レンジで2分加熱する。
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2. フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉に焼き色が付くまで炒めたら端に寄せ、ナス、ピーマンを加えて炒める。
©Eレシピ
3. 混ぜ合わせた＜調味料＞の材料を加えて中火で全体を炒め合わせ、汁気が少なくなったらご飯をよそった丼に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ザクザクポテチサラダ
ポテトチップスの食感がアクセントのサラダ。最後にトッピングするのがポイントです。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：86Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）レタス 1/4~1/2個
紫玉ネギ 1/4個
トマト 1個
ポテトチップス 8枚
フレンチドレッシング (市販品)適量
【下準備】レタスは食べやすい大きさに手でちぎって水に放つ。紫玉ネギは縦薄切りにする。トマトはヘタを取り、8等分のくし切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 器に水気をきったレタス、紫玉ネギ、トマトを盛り合わせ、フレンチドレッシングをかけてポテトチップスを砕きながら散らす。
©Eレシピ
【副菜】オクラのゴマ汚し
ゆでたオクラをゴマ和えにした、箸休めに最適な一品です。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：68Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）オクラ 8本 塩 少々
すり黒ゴマ 大さじ2
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1/2
【下準備】オクラは塩で板ずりする(まな板に並べ、塩をからめながら手のひらで転がし表面の繊毛を取る)。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯にオクラを塩ごと入れてゆで、水に取る。粗熱が取れたら水気をきり、ヘタを切り落として斜め半分に切る。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞のボウルにオクラを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ