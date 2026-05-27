『ドラクエ5』仲間モンスターの名前に「鳥山明さんの息子の名前」採用していた 堀井雄二が説明でネット衝撃
大人気ゲーム『ドラゴンクエスト』の番組『ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット』が27日、スクウェア・エニックスの公式YouTubeチャンネルにて配信された。ゲームデザイナー・堀井雄二氏が出演し、『ドラクエ5』で仲間にできるモンスター「スライム」の4匹目の名前に、鳥山明さんの息子の名前を採用していたことを暴露した。
【画像】懐かしい！モンスター仲間に 『ドラゴンクエスト5』の場面カット
『ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット』は、『ドラクエ』の生みの親・堀井雄二氏とクリティカノヒットメンバーで40周年をお祝い。40周年を振り返っての思い出トークを展開した。
『ドラクエ5』の裏話を聞かれると、仲間にできるモンスターの4匹目の名前に珍名が多いことについて、堀井氏は「スタッフの名前を付けた」と告白。
これを聞いた狩野英孝は「えっ！だからか」と驚きつつ、「スライムの場合はサスケだった気が」と話すと、堀井氏は「鳥山さんの息子さんの名前です」と説明すると、スタジオは「えっー！！そうなの！！」驚きの声であふれた。
どうやら初出し情報で、番組のコメント欄も「知らなかった！」「おいおい、まじかよ！」「衝撃事実だぞ！」などと驚きの声であふれた。
なお、仲間にできるスライムの名前は1匹目から順に「スラりん」「スラぼう」「アキーラ」「サスケ」となっている。
【画像】懐かしい！モンスター仲間に 『ドラゴンクエスト5』の場面カット
『ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット』は、『ドラクエ』の生みの親・堀井雄二氏とクリティカノヒットメンバーで40周年をお祝い。40周年を振り返っての思い出トークを展開した。
これを聞いた狩野英孝は「えっ！だからか」と驚きつつ、「スライムの場合はサスケだった気が」と話すと、堀井氏は「鳥山さんの息子さんの名前です」と説明すると、スタジオは「えっー！！そうなの！！」驚きの声であふれた。
どうやら初出し情報で、番組のコメント欄も「知らなかった！」「おいおい、まじかよ！」「衝撃事実だぞ！」などと驚きの声であふれた。
なお、仲間にできるスライムの名前は1匹目から順に「スラりん」「スラぼう」「アキーラ」「サスケ」となっている。