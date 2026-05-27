「肩ヒモずれてる」板野友美、美デコルテ際立つ姿を披露！ 「めっちゃ綺麗なデコルテ」「全身細い」
タレントの板野友美さんは5月26日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】美デコルテが際立つ板野友美
ファンからは「めっちゃ綺麗なデコルテ」「肩ヒモずれてる」「ともちん全身細い」「スタイル良くて可愛い」「セレブでお肌綺麗」「カジュアル姿がとても美しいです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】美デコルテが際立つ板野友美
「セレブでお肌綺麗」板野さんは「このtopsお気に入り」とつづり、15枚の写真を投稿。「カジュアルなボトムスに合わせても華やかになれる」と、フリルの付いた白いキャミソールにタイトなジーンズを合わせたコーディネートを紹介しました。デコルテと二の腕が見えており、板野さんの肌の美しさが際立っています。
キャミソールはプロデュースブランドのアイテムこのキャミソールは、板野さんがプロデュースするファッションブランド「Rosy luce（ロージールーチェ）」のサマーコレクションの1アイテムです。同日より発売がスタートしています。気になった人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:堀井 ユウ)