60社超・無料入場・東京ビッグサイト！ リックテレコム「運輸安全・物流DX EXPO 2026」

記事ポイント 運輸・物流業界の安全対策とDX推進を軸にした専門展示会が東京ビッグサイトで3日間開催60社以上が出展し、AI配送最適化・自動点呼・ドライバー健康管理など現場導入可能なソリューションが集結業界有識者8名による特別講演では、法改正対応・人手不足解決・健康起因事故防止のテーマを網羅 運輸・物流業界の安全対策とDX推進を軸にした専門展示会が東京ビッグサイトで3日間開催60社以上が出展し、AI配送最適化・自動点呼・ドライバー健康管理など現場導入可能なソリューションが集結業界有識者8名による特別講演では、法改正対応・人手不足解決・健康起因事故防止のテーマを網羅

ドライバー不足の深刻化、長時間労働の是正、健康起因事故の防止──運輸・物流業界が一度に直面するこれらの課題に対応する専門展示会が東京で開幕します。

リックテレコムが主催する「運輸安全・物流DX EXPO 2026」は、2026年5月27日から29日までの3日間、東京ビッグサイトで開かれます。

参加費は無料で、事前登録を済ませれば入場できます。

リックテレコム「運輸安全・物流DX EXPO 2026」





会期：2026年5月27日(水)〜5月29日(金) 10:00〜18:00（最終日は17:00終了）会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール参加費：無料（事前登録制）主催：株式会社リックテレコム同時開催：ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026

「運輸安全・物流DX EXPO 2026」は、物流の2024年問題を契機に再編が急がれる運送・物流現場の課題解決を支援する目的で設けられた専門展示会です。

AIを活用した配送最適化システム、自動点呼・遠隔点呼、ドラレコ・デジタコ、配車・運行管理システム、庫内業務の効率化ツールなど、60社以上の企業・団体が出展し、現場で即導入できる製品・サービスが一堂に揃います。

ドライバーの人的リスク低減に向けた展示も充実しており、バイタルデータ活用システム、睡眠時無呼吸症候群（SAS）対策ツール、疲労の可視化ソリューション、健康起因事故防止支援サービスが並びます。

さらに今回は採用支援、外国人人材活用、教育・研修、定着支援といった人材不足対策の分野も強化されており、持続可能な現場運営を模索する経営層から人事・総務部門まで幅広い担当者が対象となっています。

現場で即活用できる展示ソリューション

会場の東京ビッグサイト 西3・4ホールに出展が予定されている企業・団体は、ライナロジクス、Hacobu、矢崎総業、弁護士ドットコム、X Mile、GOドライブ、キーエンス、Sansan、東海電子、LocationMindなど多彩な顔ぶれです（5月15日時点の一覧より）。

配送ルートの最適化から契約管理、GPS連動の運行監視、庫内ピッキング効率化まで、異なる業務領域のツールを3日間で横断的に比較できます。

運行管理者や安全管理責任者が実機デモを確認しながら導入検討を進められる環境が整っており、情報システム部門が新たなDX投資の優先順位を判断する場としても機能します。

特別講演

会期中に開催される特別講演には8名の登壇者が名を連ねており、物流関連法改正への対応、外国人材活用の実務、AI導入事例、ドライバー健康管理の法的リスクといった、現場で即座に役立つテーマが取り上げられます。

業界の第一線で実務を担う責任者や専門家が、各分野の最新知見を提供します。

上西 一美 氏





日本事故防止推進機構の理事長・上西 一美 氏が「法改正を踏まえた今やるべき自転車事故対策」をテーマに登壇します。

改正法令に基づく具体的な事故防止措置の実践的手法が解説されます。

小島 薫 氏





運輸デジタルビジネス協議会の代表理事・小島 薫 氏は、物流関連法令改正で求められる荷主と運送事業者の行動変容と解決策を講演します。

荷主側の対応の遅れが国民生活や経済全体に波及する構造的な課題として整理されます。

橋本 愛喜 氏





現ライター／元工場経営者・トラックドライバー・日本語教師の橋本 愛喜 氏は、日本の人手不足の構造的要因と外国人労働者受け入れに必要な3条件をテーマに講演します。

現場経験と日本語教師の両側面を持つ視点から、多角的な分析が示されます。

白石 哲郎 氏





船井総研サプライチェーンコンサルティングの物流ビジネス支援部シニアコンサルタント・白石 哲郎 氏は「2024年問題の正解は『AI』にある！」をテーマに登壇します。

運輸・物流業界における実際のAI活用事例が具体的に紹介されます。

阪本 浩毅 氏





行政書士法人シグマの代表行政書士・阪本 浩毅 氏が登壇し、外国人材の受け入れに関する法的手続きと実務対応のポイントを解説します。

在留資格の取得から就労管理までの実践的な情報が提供されます。

林 逸曦 氏





日本鋭明技術の海外マーケティングセンター技術サポート・林 逸曦 氏は「大規模モデルを活用した貨物輸送の再構築」をテーマに講演します。

先進的なAIモデルを貨物輸送の設計に応用する最新技術の方向性が示されます。

佐藤 恵美子 氏





ディ・クリエイトの管理栄養士 / 睡眠コンサルタント・佐藤 恵美子 氏は、ドライバー健康管理における法的リスクと経営責任をテーマに登壇します。

再検査放置に対する罰則の実態からSAS（睡眠時無呼吸症候群）対策の具体的手順まで、経営者が備えるべき知識が体系的に解説されます。

「運輸安全・物流DX EXPO 2026」は、事故防止・DX化・人材確保という3つの軸を3日間で横断的に学べる場として設計されており、運行管理者や安全管理責任者が現場の課題と照らし合わせながらソリューションを比較検討できます。

東京ビッグサイト 西3・4ホールに60社超が集まるこの規模の専門展示会は、物流2024年問題以降の対応策を一気に整理する機会となっています。

リックテレコム「運輸安全・物流DX EXPO 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「運輸安全・物流DX EXPO 2026」は誰でも来場できますか？

A. 参加費は無料で、事前登録制です。

運送会社・物流会社の経営層、安全管理責任者、運行管理者、総務・人事部門、情報システム部門など、業種や職種を問わず現場課題の解決策を探す方が対象となっています。

来場登録の詳細は公式サイト（truckexpo.jp）に掲載されています。

Q. 最終日の終了時間は他の日と異なりますか？

A. 5月27日(水)と28日(木)は18:00まで、最終日の5月29日(金)は17:00に終了します。

Q. 同時開催される展示会との入場は共通ですか？

A. 同時開催の「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026」については、入場条件の詳細がそれぞれの公式サイトに掲載されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 60社超・無料入場・東京ビッグサイト！ リックテレコム「運輸安全・物流DX EXPO 2026」 appeared first on Dtimes.