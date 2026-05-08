◆ネット証券の無料検索で、プロの視点を再現してこっそり勝つ正体

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

経験則から科学へ

学術的に証明された「王道の投資スタイル」

多くの投資本で紹介されている「バリュー株投資」（割安株を買え）や、「モメンタム株投資」（勝ち馬に乗れ）、「クオリティ株投資」（儲かっている会社の株を買え）、「高配当株投資」（投資家に配当金として還元している会社の株を買え）といった、投資の格言とも信念ともいえる手法は、実は学術的にも多くが正当性が証明されています。

直感を数値化する

銘柄選びの羅針盤となる「ファクター」

これらの戦略は企業の財務情報や株価の動きを参考にして対象となる銘柄を探す手法であり、投資判断時に参考にする定量的な指標を「ファクター」や「シグナル」と呼ぶわけです。

【解説】「ファクター」を実際のトレードでどう使いこなせばよいのか？

学術的に有効性が証明されたこれらの「ファクター」を、個人投資家が実際のトレードでどう使いこなせばよいのか。その実践的なアプローチを解説します。

「単一ファクター」の弱点を知る

バリュー株（割安株）投資は王道ですが、「バリュートラップ」という落とし穴があります。一方、モメンタム株（勢いのある株）は上昇相場では大きな利益を生みますが、トレンドが転換すると急落するリスクを抱えています。このように、どんなに優れたファクターにも、必ず機能しにくい相場環境や弱点が存在します。

最強の盾と矛

「複数ファクター」の掛け合わせ

そこで有効なのが、複数の指標を組み合わせる「マルチファクター戦略」です。例えば、「PERが低い（バリュー）」という条件に、「ROEが高い（クオリティ）」という条件を掛け合わせてみてください。「しっかりと稼ぐ力があるのに、市場からまだ正当に評価されていない優良な割安株」を絞り込むことができます。

直感や運に頼らず、データに基づいて「負けにくい銘柄」を探し出す確実なアプローチです。

無料ツールで「プロの視点」を再現する

こうした分析は、決して特別なシステムを必要としません。現在では、多くのネット証券会社が提供する無料のスクリーニング（条件検索）機能を使えば、誰でも簡単にファクターを組み合わせることが可能です。

「配当利回りが4％以上（高配当）」かつ「過去3年間の利益が右肩上がり（クオリティ）」といった条件を入力するだけで、数千の上場企業から一瞬で有望な数十社に絞り込めます。学術的な知見を、今日からすぐにご自身の武器として活用できるのです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。