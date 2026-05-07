バレてしまって

秋篠宮家の長男・悠仁さまをめぐっていくつかのウワサや情報が拡散されている。「彼女ができた」「引っ越しした」「実家に帰りたくない」……といったものなのだが、実際はどうなのか、検証してみた。

【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう… 「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿

「昨年12月ごろ、悠仁さまが生活するつくば市内の単身者用マンションの詳細がバレてしまって引っ越しを余儀なくされるかもしれないとの話を聞きました」

と、担当記者。

「バレたということについても色んな解釈があり、そもそも悠仁さまは自転車でマンションからフラッとでかけることもあるためバレるのは不可避なのでそれ自体は仕方ない。警備関係者が問題視したのは、自宅の情報が拡散されることでした。それが防げないと判断して引っ越しをすることになったということです」（同）

「彼女ができた」説

「警備上の取り決めとしても、幅広く自宅に関する情報が知られることになればしかるべき場所に移るということがあるようで、引っ越し自体は自然な流れだったようです」（同）

悠仁さまのマンションの部屋の両隣、上下の部屋は警備関係者が押さえており、そこに詰めていたが、当然ながら彼らも同時に引っ越しと相成ったようだ。

悠仁さま

「もちろん居所がバレるのは織り込み済みですし、引っ越し先の部屋も警備関係者が押さえていたものですから大きな混乱はありませんでしたが、それなりの移動になりますから面倒なことではあったようです」（同）

引っ越し先を特定しようとするメディアなどの動きとそれを回避しようとする警備関係者との駆け引きは今後も続きそうだ。

続いて「彼女ができた」点についてはどうか。

「こればかりは確定的な情報はないのですが、その可能性はあるとのことです。悠仁さまは女性と2人きりで行動することはなくグループで行動されることが多い。そのまま知り合いの部屋に入ってしまえば、その後を追跡できないため、室内の様子は分からない。だからガールフレンドがいる可能性はゼロではないということにはなりますね」（同）

眞子さんの件で

これについてはたとえ判明したとしてもメディア側は慎重な姿勢を取る可能性があるので、むしろ一般の人による「拡散」リスクが高いのかもしれない。

「ちなみに佳子さまも以前はグループ交際ということで複数のメンバーが宮邸に入られることがありました。当時そのうちの誰かと交際していたということでしたが、グループですと交際相手が宮内庁側としても把握しづらいということは間違いなくありますね」（同）

今後の悠仁さまのキャンパスライフはどうなっていくか。

「悠仁さまはつくば市内のマンションと宮邸の二拠点生活をされてきて、当初からその限界についても気づかれていた様子でした。現在も日常的に宮邸に戻ることは難しいと考えられており、つくば市内での生活に一本化をしたいとの考えのようです。紀子さまはこの考え方には否定的で、あくまでも二拠点生活を悠仁さまに要望されているようです。眞子さんと小室圭さんとの結婚が様々な問題を引き起こし、国民の理解を得られなかったことを踏まえ、かなり慎重になられていると察せられます」（同）

徐々に公務も増えていくと見られるが、筑波大学での青春を謳歌されるのを望まない国民はいないだろう。

デイリー新潮編集部