ReFaのブラシがチャームに♡持ち歩ける美髪ケア新作登場

外出先でもさっと髪を整えたい、そんな願いを叶えるアイテムが登場。美容ブランドReFaから、バッグに付けて持ち歩ける「ReFa HEART BRUSH charm」が新発売されます。見た目の可愛さはもちろん、機能性も兼ね備えた優秀ブラシ。毎日のヘアケアがもっと楽しく、もっと自分らしくなる予感です♡

持ち歩けるハート型ブラシの魅力

「ReFa HEART BRUSH charm」は、アクセサリーのようにバッグに取り付けられるチャーム型ブラシ。コンパクトでありながら、髪を整える機能は本格派です。

小さなハートモチーフは、まるでお守りのような存在感。外出先でもサッと取り出して使えるので、風や乾燥で乱れた髪も簡単にリセットできます。

さらに、内蔵されたミラーがいつでも“最高の私”を映し出してくれるのも嬉しいポイント。身だしなみを整える時間が、ちょっとしたご褒美のように感じられます。

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天然豚毛で叶えるツヤとまとまり

機能面でも妥協しないのがReFaらしさ。「ReFa HEART BRUSH charm」には、天然豚毛100%のみがきピンを採用。キューティクルをやさしく整えながら、髪本来のツヤを引き出します。

また、ほぐしピンが絡まりやすいダメージヘアをやさしくほどき、無理なくブラッシングできる設計に。ブラッシングするたびに、髪がまとまり、なめらかな手触りへと導きます。

毎日の何気ないヘアケアが、“ツヤを育む時間”へと変わるのが魅力。忙しい日常でも、自分を大切にするひとときを感じられるアイテムです。

商品情報と発売スケジュール

ReFa HEART BRUSH charm



価格：11,000円（税込）

2026年4月25日（土）より開催されるTWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN MUFG STADIUM（国立競技場）のReFa特設ブースにて、Club Aira先行予約を受付。

その後、5月下旬以降に各市場で順次展開予定です。

カラー：Rose Gold（ローズゴールド）

発売日：2026年5月下旬

※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問合せください。

毎日に寄り添う美髪チャーム♡

可愛さと機能性を兼ね備えたReFaの新作ブラシは、持ち歩くたびに気分が上がるアイテム。外出先でも手軽にヘアケアができるので、いつでも自信の持てる美しい髪をキープできます。

日常にさりげなく寄り添うハート型ブラシで、自分らしい美しさを楽しんでみてくださいね♡