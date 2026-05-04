『バンドリ！』新作アニメ、7・2放送開始 初回は3話一挙放送
テレビアニメ『バンドリ！ ゆめ∞みた』が、7月2日午後11時からTOKYO MXほかにて放送開始されることが発表された。初回は3話一挙放送となる。
【動画】バンドリ！続編制作 北欧ロケ敢行の『MyGO!!!!!』『Ave Mujica』映像
「BanG Dream!（バンドリ！）」とは、キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2月28日にプロジェクト11周年を迎え、現在ミニアニメ『元祖！バンドリちゃん』を全52話構成で、1年間にわたり配信中。7月2日より夢限大みゅーたいぷが主役となるテレビアニメ『バンドリ！ ゆめ∞みた』を放送するほか、今年秋には、テレビアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』および『BanG Dream! Ave Mujica』の続編となる新作映画『BanG Dream! Ave Mujica prima aurora』の公開、そして、2027年1月には同作の続編テレビアニメの放送を予定している。
また、新作モバイルゲーム『BanG Dream! Our Notes』のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
【動画】バンドリ！続編制作 北欧ロケ敢行の『MyGO!!!!!』『Ave Mujica』映像
「BanG Dream!（バンドリ！）」とは、キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
また、新作モバイルゲーム『BanG Dream! Our Notes』のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
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