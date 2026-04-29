お笑いコンビ、バナナマンの設楽統（53）が29日、MCを務めるフジテレビ系生情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）に出演。前日、体調不良のため当面休養に専念すると発表した相方日村勇紀（53）について言及した。

番組では冒頭のニュースランキングコーナーで日村の休養を伝えた。アナウンサーから「設楽さん、視聴者のみなさんも心配していますが」とふられると、設楽は「心配おかけしてますけども、日村さん、“体調良くない、調子悪いな”なんていうのは聞いてたんですけど、病院でお医者さんに診てもらったら“1回がっつり休んだ方がいいんじゃないか”っていうことになりまして、こういう発表になったんですけど」と説明。

「まあ、われわれね、体が資本なんで、がっつり休んでゆっくりとね体調整えてもらってまた仕事しましょう…っていうことになったんで。でもこういうことになったんで、かなりいろんなかたに連絡いただいて。芸人仲間とか普段仕事してるみなさんとかも。“なんかあったら声掛けてください”みたいな、あたたかい声をね（いただいた）」と続け、隣に座っていたお笑いタレント陣内智則の方を向いて「お願いしますよ」とふり、笑いも交えた。

そして「だから今はほんと、日村さんにも言いましたけど、“体の回復に向けてゆっくりと休んでくださいって”いうのは伝えましたけどね」と続けた。

コンビの所属事務所「ホリプロコム」は28日、公式ホームページで日村について「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明した。

日村は17日深夜、24日深夜と、TBSラジオ「金曜JUNK バナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を2週連続で欠席。17日の放送で設楽は「そんなたいしたことじゃないんだけど。熱が出ちゃって」と日村の体調について話していた。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。「バナナサンド」「バナナマンのせっかくグルメ！！」など4番組を抱えるTBSは「収録済みのものは予定通り放送します。それ以降は検討中です」とコメント。日本テレビは「沸騰ワード10」について「5月1日の放送からお休みされます。休養明け、また収録に参加していただきます」、「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」は同16日放送分まで出演し、今後の対応は「検討中」とした。