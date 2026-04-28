今期の苦労を吹き飛ばすような快勝、マッスル雀士が躍動した。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月27日の第1試合はセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）がトップを獲得。東場の親で6局連続のアガリを決めるなど、終始ライバルを圧倒。＋92.8の特大ポイントを手に入れた。

【映像】マッスル雀士の剛腕炸裂！トップを決定づけた親満貫

この試合は東家からTEAM雷電・萩原聖人（連盟）、浅井、BEAST X・東城りお（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）の並びで開始。東1局は渡辺に跳満ツモを許したものの、東2局の親番で浅井に強い風が吹く。この局ではまず東城が高目三色同順となる4巡目の先制リーチ。浅井もイーシャンテンまで進めており、三万と七万のくっつきという形。ここに四万を引きテンパイすると、二・五万待ちで追っかけ。枚数は東城が優勢だったが、浅井が高目のドラ二万で東城からロン。リーチ・タンヤオ・平和・赤・ドラの1万2000点でトップ目渡辺に迫った。

東2局1本場にリーチ・ツモ・平和・赤の7800点（＋300点）で逆転に成功すると、その後も4局連続でアガリを奪取した。特に、東2局3本場は当面のライバル渡辺からダマテンで親満貫を直撃する値千金の一打。東3局7本場に移った際には持ち点は7万4900点とダントツ状態となった。南場は萩原の猛攻に耐え、素点を守って試合終了。試合を終えると笑顔でガッツポーズを見せた。

試合後は「今までにないような…。『めちゃめちゃツモれるな』と思いました」と照れ笑い。セミファイナルに入ってからは、チャンスが目の前からすり抜けるような場面も多かった。「高い手はいっぱい入るのですが、テンパイしないことが多くて。今まで迷惑をかけてきたので、よかったと思います」と安堵のコメント。「太さんの親が残っていたのは怖かった。最初に3000・6000を引かれたときに『お前はさすがだ』と吹っ切れたのがよかった」と続け、強力なライバルの存在が良いパフォーマンスにつながっていたようだった。

昨年末、病気療養で戦列を離れていた浅井。高い打点力を活かした豪快な勝ちっぷりが戻ってきた以上、連覇を目指す上で欠かせない戦力となる。残り少ない今シリーズを見据え、浅井は最後に「最初から優勝しか狙っていない」と語った。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）7万2800点／＋92.8

2着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）3万4900点／＋14.9

3着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）1万7000点／▲23.0

4着 BEAST X・東城りお（連盟）−2万4700点／▲84.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

