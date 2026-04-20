「ワンシーズン着て終わり」はもう卒業！【ユニクロ】オンオフ頼れる♡「優秀スカート」

せっかく洋服を買うなら、ロングシーズン使えるものを選びたい！ オンオフ着まわせるとさらに優秀かも。そこで今回は、手に取りやすい価格も魅力の【ユニクロ】のスカートに注目！ コスパを重視したい大人にもおすすめの、きれいめスカートを紹介します。

揺れるシルエットがレディなスカート

【ユニクロ】「マーメイドマキシスカート」\1,990（税込・セール価格）

腰まわりはすっきりとした、裾に向かって広がるマーメイドシルエットのスカート。下半身のラインを目立たせずに女性らしさを演出できそうです。歩くたびに裾が揺れることで、品よく華やかな印象に。オフィスコーデにも使いやすいカラーが揃っています。

すっきり見えと快適さを両立するナロースカート

【ユニクロ】「クレープジャージーナロースカート」\2,990（税込）

すとんと落ちるIラインシルエットで、全体をすっきり見せられそう。クレープジャージー素材を使用しており「着心地のよいナロースカート」（公式サイトより）とのこと。深めのバックスリットで足さばきがよく、女性らしい印象に。ブラウス合わせで通勤に、Tシャツ合わせで休日コーデになど、ロングシーズン活躍してくれます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M