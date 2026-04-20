RAVIJOURスイムウェア新作♡大人の色気を引き出す2026コレクション

自分らしく、しなやかにセクシーを楽しみたい女性へ。RAVIJOURから、2026年スイムウェアコレクションが登場しました。洗練されたデザインと女性らしいシルエットで、夏のスタイルをワンランク格上げしてくれるラインナップ♡ビーチやプールはもちろん、リゾートシーンでも映える魅力的なアイテムをチェックしてみてください。

色気を引き出すコルセットビキニ

「CORSETビキニセット」は、価格18,920円（税込）。サイズはS／M／L、カラーはブラック／ホワイト／ブルー／イエローの4色展開です。

編み上げリボンが印象的なコルセット風デザインで、ウエストラインを美しく引き締めながら女性らしい曲線を演出。

大胆でありながら上品さも兼ね備えた一着は、視線を集める主役級アイテムです。動くたびに揺れるディテールが、さりげなく色気を引き立ててくれます。

AS KNOW AS plus×トムとジェリー♡お揃いで着たい新作ロンT

大人の魅力漂うワンピース水着

「カットアウトフリルワンピース」は、価格18,920円（税込）。サイズはS／M／L、カラーはブラック／ホワイトの2色展開です。たっぷりのフリルが軽やかに揺れ、女性らしいやわらかさを演出。

さらにカットアウトデザインが程よい抜け感をプラスし、大人の余裕を感じさせるスタイルに仕上がります。甘さと色気を絶妙にバランスさせた一着で、洗練されたリゾートコーデが完成します。

嬉しいノベルティキャンペーン

今回のコレクション発売を記念して、ノベルティキャンペーンも開催。新作スイムウェアを購入すると、RAVIJOURオリジナルのヘアクリップがプレゼントされます。

コーディネートのアクセントとしても活躍するアイテムで、夏のおしゃれがさらに楽しくなること間違いなし。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

自分らしい夏を楽しんで

女性らしさを引き立てながら、自分らしい魅力を引き出してくれるRAVIJOURのスイムウェア。シンプルな中に計算されたデザインが光り、どんなシーンでも自信を持てる一着に出会えます♡

この夏はお気に入りの水着で、自分らしく輝く時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。特別な季節を、より美しく彩ってくれるはずです♪