サウナで突然「英語話せたらええと思わへん？」終わらない“俺理論”トークに困惑 → 友人の痛快な一言
最近はサウナブームもあり、「静かに整う時間」を楽しみに通っている人も増えています。
施設によっては黙浴を推奨する張り紙が張られ、静かに過ごすことが前提となっている場所もあります。今回は、そんなサウナで起きた“思わぬ出来事”。静かに整うはずの空間で、思いがけない人物に遭遇した筆者の友人Kが体験した出来事です。
サウナで出会った“よく喋る男性”
Kは、その日もいつものようにサウナに入り、じわじわと汗をかきながら整う時間を過ごしていました。
すると突然、隣に座っていた年配の男性から声をかけられたのです。
「きみさ、英語話せたらええと思わへん？」
いきなりの質問に戸惑いながらも、
「まぁ……話せたらいいですよね」
と曖昧に答えたK。
すると男性はさらに続けます。
「英語話すために何したらええと思う？」
Kが「英会話スクールとかですかね？」
そう答えると、すぐに否定。
「ちゃうちゃう！ 現地行ったらええねん！」
「海外行ったら自然に話せるわ！」
終わらない“理論”と高温の空間
そこから始まったのは、終わらない“俺理論”。
「日本人はな、度胸がないだけや」
「文法なんかいらん」
「とにかく海外行ったらなんとかなる」
しかし、サウナ室内は高温。
長く会話をするような環境ではありません。
周りの利用客も静かに過ごしている中、男性の話だけが続きます。
最初は相づちを打っていたKも、そのたびに話がヒートアップしていき、整うどころか、ただの我慢大会に。
途中で退出しようとしても話を引き止められ、なかなか席を立てませんでした。
勇気を出して伝えた一言
ついに限界を感じたKは、静かに立ち上がります。
そして退出する直前、周囲への配慮も込めて、男性にこう伝えました。
「ここサウナなんで、静かにした方がええと思いますよ。黙浴の張り紙もありますし」
その瞬間、周りの利用客が一斉にこちらを見ました。
男性は一瞬言葉を失い、それ以上話しかけてくることはなかったそうです。