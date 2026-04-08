平日は社会人、休日は島の探求者。心に残り続ける一編を！『しゃちてんproject』をご紹介します。

平日は社会人、休日は島の探求者。心に残り続ける一編を！『しゃちてんproject』

今週のピックアップ

『#1 田植えをして米作り、０から作る最強の海鮮丼【淡路島】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

社畜天狗さん：「YouTubeで動画投稿活動をしております『社畜天狗』と申します。淡路島出身で、15年ほど前からYouTubeを始めました。もともとはゆっくり実況を投稿していたんですが、地元が大好きなので、淡路島の魅力を伝えられたらと思い、このチャンネルを開設しました。現在は、個人事業主として映像編集の仕事もしています」

――YouTubeでの活動を始めたきっかけは何ですか？

社畜天狗さん：「自己紹介とも重なるんですが、淡路島にずっと住んでいて地元が好きなんですよね。それで、淡路島の魅力を伝えたいという思いで、今まで生きてきた中でつながってきた人脈などを活かしながら、チャンネルを構成してきました」

――おすすめの動画は何ですか？

社畜天狗さん：「『しゃちてんproject』では、ゼロから何かを作るというコンセプトを大事にしています。この『０から海鮮丼を作る』企画では、地元の方に貸していただいた畑で米を作るところから始めました。手作業で田植えをしたり、陶芸で器を作ったり、地元のつながりで醤油をいただいたり、当たり前のように食べているご飯が、これだけ苦労して手元に届いているんだという『食のありがたみ』を身をもって体感し、本当に大変でしたけどそれがいい経験になりました」

#1 田植えをして米作り、０から作る最強の海鮮丼【淡路島】

https://www.youtube.com/watch?v=hwugpxStB1U



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

社畜天狗さん：「投稿頻度は仕事との兼ね合いであまり高くはないんですけど、それでも見てくれる視聴者さんには本当に頭が上がりません。3か月に1本とかになっても『待ってました』とコメントをいただいたりするんです。そうやって迎えてくれる場所があることは、僕の人生に彩りを与えてくれています。本当に感謝しています。今後も見せたい景色ややりたいことは随時思いつくので、投稿した際はぜひ見てもらえたらなと思います！ 」

ゼロから作り上げるこだわりの企画を通して、大好きな地元・淡路島の魅力を発信し続ける『しゃちてんproject』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『しゃちてんproject』

https://www.youtube.com/@Shachiten_project

Xのアカウント『社畜天狗』

https://x.com/Shachiku_TENGU

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島