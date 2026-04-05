89分に途中出場、その５分後に大仕事！ 川崎の河原創が劇的決勝弾「打ったら入ったみたいな感じだった」
劇的な勝ち越し弾だ。３−２で接戦を制した。
川崎フロンターレは４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第９節で、浦和レッズとホームで対戦した。
開始３分に先制点を献上。９分に相手のオウンゴールで同点に追いつき、前半を１−１で終える。後半は56分に失点も、78分にラザル・ロマニッチのヘッド弾で試合を振り出しに戻す。タイスコアで時計の針は90分を回り、PK戦かと思われたアディショナルタイム４分、河原創が強烈なミドルシュートを突き刺し、決着をつけた。
試合後のフラッシュインタビューで、勝利の立役者となった河原は「素直に嬉しいです」とコメント。自身の得点に関しては「もう正直あんまり、なんて言うんですかね。打ったら入ったみたいな感じだったんで、はい。なんとか入って良かった」と振り返る。
この日はベンチスタートで、89分に投入され、その５分後に大仕事をやってのけた。背番号19は「状況も少し難しいなとは思ってましたけど、出たら勝ちたいなと思ってましたし、本当に勝点３を取れて良かった」と安堵した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的勝ち越し弾！ 河原創のスーパーショット！
川崎フロンターレは４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第９節で、浦和レッズとホームで対戦した。
開始３分に先制点を献上。９分に相手のオウンゴールで同点に追いつき、前半を１−１で終える。後半は56分に失点も、78分にラザル・ロマニッチのヘッド弾で試合を振り出しに戻す。タイスコアで時計の針は90分を回り、PK戦かと思われたアディショナルタイム４分、河原創が強烈なミドルシュートを突き刺し、決着をつけた。
試合後のフラッシュインタビューで、勝利の立役者となった河原は「素直に嬉しいです」とコメント。自身の得点に関しては「もう正直あんまり、なんて言うんですかね。打ったら入ったみたいな感じだったんで、はい。なんとか入って良かった」と振り返る。
この日はベンチスタートで、89分に投入され、その５分後に大仕事をやってのけた。背番号19は「状況も少し難しいなとは思ってましたけど、出たら勝ちたいなと思ってましたし、本当に勝点３を取れて良かった」と安堵した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的勝ち越し弾！ 河原創のスーパーショット！