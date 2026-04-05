89分に途中出場、その５分後に大仕事！ 川崎の河原創が劇的決勝弾「打ったら入ったみたいな感じだった」

89分に途中出場、その５分後に大仕事！ 川崎の河原創が劇的決勝弾「打ったら入ったみたいな感じだった」