Photo: 持田薫

UGREENでストレスフリーな毎日へ。

今やテクノロジーによって便利になったはずが、その一方で、さまざまな要素に依存しているのも事実。電源の確保、デバイスのOS、クラウドのサブスク契約…と、管理すべきことが増え、環境や場所が変わるたびに新たな制約も発生するんですよね。

こうした“見えない縛り”から解放され、より自由なガジェットライフを叶えるべく、ギズモード編集部員の前野が頼ったのは、UGREENの3つの製品。助け舟となるその活用方法をのぞいてみましょう。

「電源の縛り」から解放してくれるモバイルバッテリー

Photo: 持田薫

PCにスマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど、いつものデバイスを持ってカフェに出かけた前野が気になるのは、それぞれのバッテリー残量。どれが欠けても仕事にならないから、目的地に着いたらすぐにコンセントの位置を探すなんてこともしばしば…。

何を食べたいかよりも、「コンセント席があるか」でカフェなんかを選びがちでした。

そんな電源の確保に縛られていた前野ですが、UGREENの「充電ケーブル一体型 モバイルバッテリー」を持ち歩くようになってからは、その行動にも変化が。

Photo: 持田薫

「充電ケーブル一体型 モバイルバッテリー」は、10,000mAhの大容量かつPD45W対応で超パワフル。90×50×33mmの手のひらに収まるコンパクトなサイズ感でいて、スマホやタブレットだけでなくPCも一気に急速充電できちゃうんです。

しかも、USB-Cケーブルがストラップのように内蔵されていているので、荷物も減ってケーブル忘れも防げる。

極小型なボディで荷物の負担を最小限に、急速充電できるパワフルさを持ち運べるのはありがたい。おかげで、常にバッテリー残量が気にかかっていた前野は、電源の縛りから解放されたのでした。

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「OSの縛り」なしに使い続けられる忘れ物タグ

Photo: 持田薫

滞りなく仕事を進めるには抜かりない持ち物管理が必須。

最近AndroidスマホからiPhoneへ乗り換えた前野は、前から使っていたUGREENのスマートタグ「Finder Duo」を、新しいiPhoneでも引き続き使っています。

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この「Finder Duo」は、iOS／Android両方の公式認証を取得していて、Apple「探す」／Google「Find Hub」どちらも使用可能。同時に両OSへ登録することはできませんが、どちらの環境でも使える便利なスマートタグなんです。

社用スマホがAndroidで私用がiPhoneというシチュエーションや、次にまたiPhoneからAndroidスマホに戻りたくなっても、持ち物ごとに付けていた複数のスマートタグを買い直すなんてことが起きません。

Photo: 持田薫

iPhoneの「探す」アプリでの表示はこの通り。万が一大切な持ち物を見失ったときも、アプリからスマートタグのブザーを鳴らして場所を特定できますよ。

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USB-C充電式なのも嬉しいポイント。1回フル充電すれば最大1年間使えます。スマートタグって電池を換えられないことも多く、換えられてもタグが増えれば電池の管理が面倒だったり。使い続けることを考えると、そこの手間がないのも嬉しい。

スマホを乗り換えた前野も、OSや本体のバッテリー残量に縛られることなく、スマートタグを使いこなすことに成功。徹底した持ち物管理の環境が整いました。

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データ管理の「クラウドの縛り」なしにマルチに使えるNAS

こうして1日を終えてオフィスに戻ってきた前野は、今日の撮影データを早速バックアップ。これまでは写真や動画などをクラウド保存していたのですが、クラウドストレージの容量を増やしたくとも、サブスク費用の値上がりは避けたい...。

しかし、今ではそんな悩みとおさらば。

UGREENの「NASync DH4300 Plus」を導入し、ローカルへバックアップする運用に変更。200GBだったクラウドストレージから120TBのNASに乗り換えたことで、バックアップ先に余裕が生まれて、データ管理が格段に楽になったのです。

Photo: 持田薫

「NAS」とは、いわゆるネットワークからアクセスできるデータ保管庫のこと。月額料金のかからない“買い切り型”のストレージです。これがあれば、PCでもスマホでも場所を問わずアクセス可能。クラウドのようにプランの見直しや容量追加に悩む必要がないのは、日々忙しい前野にぴったりです。

この「NASync DH4300 Plus」は、最大30TBの内蔵HDDを4つまで仕込めます（HDDは別途購入）。最大容量の120TBを構築すれば、スマホ写真（約3MB）なら約4,000万枚分に相当し、毎日100枚撮り続けても1,000年以上保存できる計算です。また、高画質な4K動画（1分/約400MB）でも約5,000時間分。24時間ぶっ通しで再生しても約200日間終わらないほどの膨大なデータを、これ一台に集約できるんです。

それでいて、スマホでもPCでも専用の「UGREEN NAS」アプリから写真やファイルを出し入れしたり整理したりできるので、「とりあえずNASに入れておいて、空き時間にスマホで整理する」なんて使い方もできちゃいます。

Image: ギズモード・ジャパン 「UGREEN NAS」アプリ

バックアップしたデータは、この「UGREEN NAS」アプリを使って、対応デバイス（Windows、macOS、Android、iOS、Webブラウザ、スマートテレビ）からアクセスしたりファイル共有が可能。まさにクラウドの「便利さ」と外付けストレージの「容量のデカさ」のいいとこ取りなんです。

実際「UGREEN NAS」アプリは、PCのデスクトップ画面に似ていて、初見から迷うことのない操作感。初めてNAS導入をする際にハードルとなる、「使いこなせるかどうか」という懸念も、このアプリが手助けしてくれるのです。

Image: ギズモード・ジャパン 「UGREEN NAS」アプリ マルチユーザー管理画面

『あの写真送って』『今、出先でPC開けない…』のやりとり、ちょっと気まずいんだよな。

…という前野が仕事で活用しているのは、「マルチユーザー管理」の機能。各メンバー専用のプライベートフォルダを設定しつつ、共有フォルダも持つことができ、プライバシーも安心です。

進行中の案件のデータは一旦共有フォルダに入れておけば、個別に送らずとも社内に共有できるから、やりとりも減って本当にやるべきことに集中できるはず。

Photo: 持田薫

写真や動画の容量が増えていくのは、プライベートのスマホでも起きがちで…。容量が逼迫していると、あんまり写真を撮らなくなるんですよね。

プライベート用だし120TBもいらないよって人は、コンパクトサイズで最大60TB容量の「NASync DH2300」という選択も。このNASにデータを移せば、何気ない日常もパシャパシャ撮れる余裕が生まれそう。

クラウドのようにサブスク費を払い続けたり、容量確保のために古いデータを泣く泣く削除する必要もない。UGREEN NASの導入で、「クラウドの縛り」から解放されたのでした。

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UGREEN NASync DH2300 26,300円 UGREEN公式サイトで見る

「縛られないガジェット」であらゆる制約を取り払おう

Photo: 持田薫

UGREENのおかげで、どこにいても快適な作業環境を手に入れた前野。出先での電源の確保、デバイスのOSの違い、クラウドの容量やサブスク管理など、もはや当たり前のように付きまとっていた“見えない制約”が減るだけで、働き方はさらに自由になるものです。

「縛られないガジェット」は、テクノロジーを“使いこなす状態”にグッと近づけてくれたのでした。

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Source: UGREEN