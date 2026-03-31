ブロガーの星河ばよさんの漫画「中2男子の職場体験」（全2話）が、インスタグラムで合計1700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

中学2年の息子が「職場体験」で、かつて通っていた保育園に行くことに。子ども好きな息子は、ワクワクしながら初日を迎えたのですが…という内容で、読者からは「お母さんや先生たちも感動ですね」「将来は保育士さんかな？」などの声が上がっています。

あの頃とは違う今の姿に、思わずしみじみ

星河ばよさんは、インスタグラムやブログ「発達障害グレー長男のゆっくりな日々」などで作品を発表しています。星河ばよさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「中2男子の職場体験」を描いたきっかけを教えてください。

星河ばよさん「『今は職場体験というものがあるのか』『やはり自分が中学生だった頃とは違うんだな』と、興味津々な気持ちで描きました」

Q.保育園の職場体験では、主にどのようなことをしたのでしょうか。

星河ばよさん「年少さんのクラスに入り、担任の先生と一緒に子どもたちと園庭で遊んだり、お部屋でいろいろな活動をしたりしたようです」

Q.職場体験後、息子さんはどのような感想を言っていましたか。

星河ばよさん「『すごく疲れた。保育園の先生って大変なんだな』と、疲れの抜け切らない声で言っていました。先生の苦労や、働くことの大変さなどを実感したようです」

Q.職場体験の選択肢としては、他にどのような職場があったのでしょうか。

星河ばよさん「幼稚園、飲食店、図書館、ホテル、美容院、ホームセンター、コンビニ、医院などです。お忙しいところ、受け入れてくださる町の皆さんに、保護者としてとても感謝しています」

Q.今、成長した息子さんを見て、どのように感じていますか。また将来、息子さんにはどのような大人になってほしいですか。

星河ばよさん「作中で先生が言っているように、息子がみんなとダンスをするなんて、とても考えられないことでした。小さい頃は、発達特性がとにかく顕著でしたから。息子の発達で悩んでいた当時の自分に、成長した彼の姿を見せてあげたいです。将来は自分の得意なことを見つけて、それをいかして生きていってほしいですね」

Q.漫画「中2男子の職場体験」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

星河ばよさん「『きっと園児さんたちも、優しいお兄ちゃんと遊べて楽しかったと思いますよ』『先生たちが感激してくれて、泣けますね』『成長したタロくんが見られてうれしかったでしょうね』などのコメントをいただきました」