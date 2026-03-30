【3月29日のB2試合結果】熊本が鹿児島に逆転勝利で5季連続PO進出…横浜EXはクラブ史上初の快挙

3月29日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第27節GAME2が開催された。

プレーオフ進出をかけ、西地区対決となった熊本ヴォルターズと鹿児島レブナイズの一戦。GAME1に引き続き試合序盤から点を取り合う激しい展開となり、第2クォーターに鹿児島のパトリック・アウダの得点をきっかけにして0－11のランを食らった熊本が28－36と8点のビハインドで試合を折り返した。

後半に入っても、両者一歩も譲らぬ展開となり、迎えた第4クォーター残り時間6分25秒。熊本は澤邉圭太の3ポイントシュートで逆転すると、そのまま押し切り73－70で勝利した。5シーズン連続でプレーオフ進出が決まった熊本は、石川海斗が20得点5アシストでチームを牽引した。

GAME1で逆転勝利を収めていた横浜エクセレンスは敵地で岩手ビッグブルズと対戦。試合序盤から互いに点を取り合う展開となり、第1クォーター終了間際に横浜EXは岩手の石川晴道に3ポイントシュートを決められ20－22でこのクォーターを終えた。第2クォーターに入ると、一気にギアを上げ主導権を握ると、後半も安定した試合運びを見せ、92－72で圧勝。クラブ史上初のB2でのプレーオフ進出が決まった。

ホワイトリングでは、プレーオフ進出を目指す福井ブローウィンズが東地区首位を狙う信州ブレイブウォリアーズと激突。第1クォーターの途中から福井が主導権を握るとその後は相手に一度もリード許さず、攻守ともに違いを見せて90－79で勝利した。福井はライアン・ケリーが21得点2ブロック、ペリー・エリスが19得点をマークした。

そのほか、地区最下位同士対決ではベルテックス静岡が88－78で青森ワッツに快勝し2連勝。地区優勝が既に決まっている神戸ストークスがヨーリ・チャイルズの20得点21リバウンドの活躍でライジングゼファー福岡に勝利した。

3月29日に行われたB2リーグ戦の試合結果一覧と最新の順位表は以下の通り。

■3月29日のB2試合結果



岩手ビッグブルズ 72－92 横浜エクセレンス



信州ブレイブウォリアーズ 79－90 福井ブローウィンズ



神戸ストークス 74－63 ライジングゼファー福岡



バンビシャス奈良 84－96 福島ファイヤーボンズ



熊本ヴォルターズ 73－70 鹿児島レブナイズ



ベルテックス静岡 88－78 青森ワッツ



愛媛オレンジバイキングス 67－65 山形ワイヴァンズ

■3月29日終了時点のB2順位表



【東地区】



1位 信州ブレイブウォリアーズ 39勝12敗



2位 福島ファイヤーボンズ 37勝14敗



3位 横浜エクセレンス 32勝19敗



4位 福井ブローウィンズ 30勝21敗



5位 岩手ビッグブルズ 11勝40敗



6位 山形ワイヴァンズ 11勝40敗



7位 青森ワッツ 10勝41敗

【西地区】



1位 神戸ストークス 46勝5敗



2位 愛媛オレンジバイキングス 35勝16敗



3位 熊本ヴォルターズ 32勝19敗



4位 鹿児島レブナイズ 25勝26敗



5位 ライジングゼファー福岡 21勝30敗



6位 バンビシャス奈良 15勝36敗



7位 ベルテックス静岡 13勝38敗

【ワイルドカード】



1位 福井ブローウィンズ 30勝21敗



2位 鹿児島レブナイズ 25勝26敗



3位 ライジングゼファー福岡 21勝30敗



4位 バンビシャス奈良 15勝36敗



5位 ベルテックス静岡 13勝38敗



6位 岩手ビッグブルズ 11勝40敗



7位 山形ワイヴァンズ 11勝40敗



8位 青森ワッツ 10勝41敗

【動画】同地区対決となった熊本vs鹿児島のハイライト