お市救出大作戦？秀吉の野心と下心が爆発した小谷城決戦。断崖を駆け登った無謀な「水ノ手強襲」の狙いを現地検証

古城探検家の今泉慎一さんが、「豊臣兄弟ゆかりの“戦う城”」の歩き方と、秘められた歴史ドラマを紹介する本連載。第1回は、浅井長政（あざいながまさ）の居城・小谷城（滋賀・長浜市）です。



文・写真＝今泉慎一

憧れのお市救出大作戦

織田信長の13歳年下の妹・お市の方といえば、戦国一の美女といっても過言ではありません。大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも、家臣たちからのモテっぷりが描かれています。

豊臣兄弟の兄・秀吉にとっても憧れの存在。主君の妹ですから、そう簡単に想いを伝えたり、ましてや成就させることは叶いませんが、好色でも知られた秀吉。若い頃から「いつかはお市様を我が手に…」と考えていたのではないでしょうか。

お市は近江の戦国武将・浅井長政に嫁ぎますが、長政は信長に反旗を翻したため、兄と妹で対立することになります。そして天正元年（1573）8月、ついに信長は長政が籠る居城・小谷城を攻めます。その最前線には秀吉もいました。

小谷城には夫・長政とともに、妻のお市、そして二人の間に生まれた幼い三姉妹もいました。自身を裏切った長政は憎くても、可愛い妹は助けたい。明確に指令があったかは定かではありませんが、信長の胸中はおそらくそうだったのでは？そして、秀吉ら家臣たちにも、その気持ちは伝わっていたものと思われます。

それでは、小谷城の戦いはどのように展開したのか。現地を歩きながら探ってゆきましょう。

秀吉が攻めたあり得ないルート

小谷城は、標高494.5mの小谷山から伸びる長い尾根上にあります。

山頂を頂点にV字型に伸びる二つの尾根のうち、東尾根が小谷城。山頂付近ともう一つの西尾根は大嶽（おおづく）城とその支城群。間の清水谷には、城下町が形成されていました。

小谷城の戦いで、秀吉は一番槍の手柄を立てました。信長軍の他の誰にも先駆けて城内へと突入したのです。しかし、比高（麓からの高低差）は200m以上あり、城内はいくつもの曲輪（城の各区画）が組み合わさり広大。秀吉はいったいどこから攻め込んだのでしょうか。

その答えを知るために、清水谷の奥へと足を踏み入れてみましょう。谷幅は進むにつれて徐々に狭まり、両側に断崖が迫ってきます。谷底には今も湧き水が流れており、やがて支流が流れ込む合流点に。そこに「水ノ手」と記された標柱が立っています。

「水ノ手（水の手）」とは、城の水源のこと。籠城戦には食糧と共に水が必須のため、井戸や湧き水などが多くの城にはあります。この支流をたどった先の源流が、小谷城の水の手だったのでしょう。南北に延びる谷の東側の崖上が、まさに小谷城のある東尾根なのです。

実は秀吉、この水の手あたりから一気に尾根へと駆け登り、城へ侵入したといわれています。

とはいえ、この急勾配。登るにつれて足元も悪くなっていそうです。ここから城に突入しようと考えるとは、秀吉もあまりに無鉄砲。逆に言えば、その誰にも真似できない度胸の良さが、秀吉に大手柄をもたらしたともいえます。

そんな大胆な決断ができたのは、お市への熱い想いがあったからかも。「見事救出すれば、お市様もオレに惚れてしまうのではないか？こりゃやるしかないワイ！」と。

秀吉が「京極丸」に狙いを定めた意味

秀吉が狙いを定めたのは、本丸の北に位置する曲輪の1つ、「京極丸」でした。1573（天正元）年8月27日、秀吉は夜陰に紛れてこの曲輪を攻め落としたとか。

水の手からのあの急斜面を、しかも闇夜に。どれだけお市に惚れていたのか。いや、どれだけ肝が据わっていたのか。戦国武将は数多いるけれど、天下人になる男はやはり規格外です。

秀吉の行動自体は確かに奇想天外ですが、京極丸に狙いをつけたこと自体は、実は理にかなっています。

小谷城は尾根にほぼ一列に連なる形で城域が広がっています。城主・長政は本丸を拠点としていた一方で、長政の父・久政がいたのは京極丸のさらに北のエリアでした。つまり京極丸を落とせば、両者は分断されます。

正攻法でいくなら、縦に長い尾根伝いに各個撃破。しかしそれは、なかなかの道程だったはずです。城の構造を歩きながら見ていきましょう。

難攻不洛の山城の全容

小谷城の南西にある小谷城跡ガイド館（小谷城戦国歴史資料館）から山の中腹までは舗装路が伸び、例年GW頃と11月の土日祝は有料シャトルバスも運行しています（期間中のみ一般車侵入禁止）。戦国時代でも、水の手からよりも、尾根伝いに進むこちらのほうがはるかに登りやすかったはず。

なので当然、先端の出丸から順に、幾つもの曲輪で固められています。

小谷城跡ガイド館から延びる舗装された車道は番所の手前まで。そこから先は土の道で、いよいよ山城らしさが本格的に。

御馬屋、桜馬場あたりには広大な曲輪になっており、縁には土塁（土手状の土盛り）もあります。内部は大勢が駐屯しやすいようにし、外部からの侵入は難しくするのは、城造りの基本です。

桜馬場の奥側にある石段と石垣は、黒金門の跡。崩れつつある姿がまた、戦国の栄枯盛衰を感じさせます。かつてはここにも石垣が築かれていたのでしょう。

ガッチリ固められた防御ラインを突破すると、いよいよ小谷城の中枢部です。

この城内で最も広い曲輪「大広間」は、縦約85m、横約35m。

ここには、発掘により井戸や蔵があったことがわかっています。合戦時に籠ったといわれる約5000人のうち大半が駐屯していたのでしょう。

大広間を奥へと進むと、野面積み（比較的小ぶりの自然石を積む手法）の本丸石垣が、壁のように目の前に立ちはだかっています。

本丸まででようやく、小谷城全体の中間地点。まだまだ遺構は続いています。

本丸からは、「大堀切」が見えます。堀切とは、尾根などを人工的に掘り凹状にした構造のこと。土の城の防御構造としてよくみられます。しかし、深さ5〜6ｍ、幅も20数mに及ぶ規模のものは、なかなか出会えません。

なんとか城内に侵入したとしても、堀底でまごまごしているうちに頭上から雨あられの猛攻を受けてしまえば、たちまち壊滅してしまいます。しかも小谷城の大堀切は、本丸の反対側にも曲輪が連なっています。

小ぶりの曲輪が三段並ぶ中丸を抜けると、大広間に次ぐ広さの曲輪にたどりつきます。ここが秀吉が落とした京極丸です。

縦に長い尾根伝いに確固の曲輪を撃破して、本丸や京極丸など中枢部までたどりつくには、ここまで見てきた通りなかなかの道程です。

秀吉がどこまで城内の構造を把握していたかは不明ですが、少なくとも尾根の形状は城下からでも一目瞭然です。

であれば、いちかばちか横にぶった斬るほうが、うまくいけば敵に一気に大打撃を与えられる。「うまくいけば」ですが…。

結果、秀吉はこの賭けに勝ちます。

京極丸を落とされ「もはやこれまで」と、久政は小丸で切腹。小丸は文字通り面積の小さな曲輪のため、もし切腹せず決戦を選んでいたら、その奥の山王丸に籠ったのではないかと思われます。

石垣の高さは約5mと本丸を上回ります。山王丸は小谷城の最奥部にして標高も最も高い位置。裏側は断崖で守られています。

長政はなぜ家臣の屋敷で自刃した？

さて、父の久政は小丸で切腹しましたが、息子の長政はどこで最期を迎えたのでしょうか。それは、拠点とした本丸や大広間とは別の場所でした。

長政の最期の地は、黒金門から山道を北東に逸れた先にあります。

崖に沿って進んでゆくと、わずかにひらけた曲輪にたどりつきます。ここが浅井長政自刃の地、赤尾屋敷です。

「赤尾」とは、浅井家の重臣・赤尾清綱のこと。なぜ大将が家臣の屋敷で？現地案内板によると、黒金門から討って出た長政は退路を断たれ、本丸方面に戻れなくなってしまい、やむなくここで最期を迎えることになったとか。

その時、妻のお市の方、幼い三人娘はおそらく大広間にいたのではないでしょうか。赤尾屋敷はちょうど本丸や大広間の直下で、その間は急崖に隔てられています。いまわの際に交わした言葉はあったのか。敢えて愛妻、愛娘に何も知らせぬまま切腹したのか。いずれにせよ長政は命を断ち、妻と娘たちは生き延びることになったのです。

小谷城の戦いで一番槍を入れ、勝敗を決する決定的なダメージを与えた秀吉は、この大手柄により北近江の旧浅井領が与えられ、ついに城持ち大名に。ここから豊臣兄弟の出世街道が本格化するのですが、夫を喪ったお市の方はなんと秀吉のライバル・柴田勝家と再婚。「よりにもよってなぜアイツに！」「オレが救い出したのに！」と、歯軋りする姿が目に浮かびます。

もっとも秀吉はその十数年後、お市の方の娘の一人、茶々を側室とするのですが…。

今泉慎一（いまいずみ・しんいち）

古城探訪家。編集プロダクション・風来堂代表。著書に『戦う山城50』（イースト・プレス）『おもしろ探訪 日本の城』（扶桑社）など。