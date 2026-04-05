猫に使ってはいけない「食器」4選 1.プラスチック製の食器 プラスチックは軽くて割れにくいため便利ですが、猫の食器としてはあまりおすすめできません。 なぜなら、目に見えないほどの細かな傷がつきやすく、その溝に食べ残しや細菌が入り込んで繁殖しやすいからです。 特に猫のアゴにできる黒いポツポツとした「顎ニキビ」は、プラスチック食器の細菌が原因の一つと言われています。どれだけ丁寧に洗っても傷の奥の汚