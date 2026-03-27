【本日発売】ハッピーセットを一足先に開封！ 『ドラえもん』第2弾は“人気のひみつ道具”がおもちゃに〈実物レポ〉
「マクドナルド」は、3月27日（金）から、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とコラボレーションした「ハッピーセット」の第2弾を、全国の店舗（一部を除く）で販売。今回「マクドナルド」に特別に商品を借りて、一足先に実物を開封した。ピンク色のかわいい箱を開けると、思わず笑顔になるほどかわいらしいドラえもんのおもちゃが入っている。
【写真】映画に登場するひみつ道具も！ ハッピーセット「ドラえもん」第2弾の詳細
■水遊びは「海洋探検」の入り口
本日発売されたハッピーセット「ドラえもん」第2弾は、現在公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにしたおもちゃ。本作の舞台は海底で、今回のおもちゃも水で遊ぶものが多数ラインナップされている。
ラインナップは、「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」「ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア」の3種類。
「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」は、水中に沈めて手を離すと、ドラえもんがタケコプターで飛んでいるように浮き上がってくるおもちゃ。水に浮く＆沈むといった違い（自然科学）を体験し、試して考える力を育む。
それから、「どこでもドア」をモチーフにしたおもちゃ「ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア」も登場。ドアを開けると冒険を楽しむ様子が描かれたイラストを見ることができ、ドアを閉めてスイッチを上向き（または下向き）にし、再度開けると、中のイラストが変わる。
また、ディスクを水に浮かべて、ポイを使ってすくい、映画に登場するひみつ道具「カメレオンぼうし」の上に乗せて遊ぶ「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」もラインナップ。
日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は、「自然科学の法則、とりわけ液体の性質についての学びは、ふだんの水遊びから始まります」と水遊びが「海洋探検」の入り口だとコメント。
加えて、実際に手を使って、水の流れを実感し、水の抵抗や浮力の強さを感覚として学ぶことは、「科学的想像力」を鍛えるといい、「おもちゃをきっかけに、おうちの方と一緒に、おしゃべりを楽しみながら水で遊べば、『浮く・沈む』『溜める・流す』などの、水に関わる言葉も自然に学べます。お風呂を大海原に見立てて、海の探検を想像して遊びましょう」と語っている。
ハッピーセット「ドラえもん」第2弾は、3月27日（金）から4月2日（木）まで販売。4月3日（金）からは、第1弾、第2弾で登場した全6種のおもちゃ中から1つもらえる（もらえるおもちゃはランダム）。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」「食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします」とも呼びかけている。
【写真】映画に登場するひみつ道具も！ ハッピーセット「ドラえもん」第2弾の詳細
■水遊びは「海洋探検」の入り口
ラインナップは、「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」「ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア」の3種類。
「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」は、水中に沈めて手を離すと、ドラえもんがタケコプターで飛んでいるように浮き上がってくるおもちゃ。水に浮く＆沈むといった違い（自然科学）を体験し、試して考える力を育む。
それから、「どこでもドア」をモチーフにしたおもちゃ「ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア」も登場。ドアを開けると冒険を楽しむ様子が描かれたイラストを見ることができ、ドアを閉めてスイッチを上向き（または下向き）にし、再度開けると、中のイラストが変わる。
また、ディスクを水に浮かべて、ポイを使ってすくい、映画に登場するひみつ道具「カメレオンぼうし」の上に乗せて遊ぶ「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」もラインナップ。
日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は、「自然科学の法則、とりわけ液体の性質についての学びは、ふだんの水遊びから始まります」と水遊びが「海洋探検」の入り口だとコメント。
加えて、実際に手を使って、水の流れを実感し、水の抵抗や浮力の強さを感覚として学ぶことは、「科学的想像力」を鍛えるといい、「おもちゃをきっかけに、おうちの方と一緒に、おしゃべりを楽しみながら水で遊べば、『浮く・沈む』『溜める・流す』などの、水に関わる言葉も自然に学べます。お風呂を大海原に見立てて、海の探検を想像して遊びましょう」と語っている。
ハッピーセット「ドラえもん」第2弾は、3月27日（金）から4月2日（木）まで販売。4月3日（金）からは、第1弾、第2弾で登場した全6種のおもちゃ中から1つもらえる（もらえるおもちゃはランダム）。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」「食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします」とも呼びかけている。