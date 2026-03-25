「いつもイケメン」「ゾロにめちゃ似ててかっけえ」鹿島FW鈴木優磨の“最近”ショットに脚光！「10枚目凄い」「ギャップ萌え」
鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が自身のインスタグラムを更新。「最近」と綴り、オフショットを公開した。
私服姿でお店の前に立つ姿や湯気の立つ美味しそうな料理、青空が広がる風景などのほか、試合中にコーナー付近で身体を張ってキープする写真には、人気漫画の一コマが添えられている。
この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「カッコよすぎる漢やな」
「いいなぁ優磨かっこいいなぁ」
「いつもイケメン」
「いや、鈴木優磨かわいすぎかよ!!」
「わんちゃんも優磨くんも可愛い」
「優磨、ギャップ萌え笑」
「束の間の休日充電して楽しんで下さい」
「10枚目凄い」
「絶対10ページ目までみたほうがいいwwww」
「鈴木選手、ゾロ好きなのかしら」
「ゾロのシーン再現してて最高に笑った」
「ゾロにめちゃ似ててかっけえなー笑」
「ゾロよりすごいぞ！」
とりわけ10枚目が注目されているようだ。チームメイトの小池龍太も「ゾロぐぅぅぅぅぅぅぅー」と反応している。
今季のJ１百年構想リーグで、地域リーグラウンドEASTの鹿島は目下７連勝中。鈴木は開幕からここまでの全試合に先発して４得点。グループ首位に立つチームの大きな原動力となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像10枚目】鈴木優磨のオフショット。ラスト１枚に反響「ゾロよりすごいぞ！」
私服姿でお店の前に立つ姿や湯気の立つ美味しそうな料理、青空が広がる風景などのほか、試合中にコーナー付近で身体を張ってキープする写真には、人気漫画の一コマが添えられている。
この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「カッコよすぎる漢やな」
「いいなぁ優磨かっこいいなぁ」
「いつもイケメン」
「いや、鈴木優磨かわいすぎかよ!!」
「わんちゃんも優磨くんも可愛い」
「優磨、ギャップ萌え笑」
「束の間の休日充電して楽しんで下さい」
「10枚目凄い」
「絶対10ページ目までみたほうがいいwwww」
「鈴木選手、ゾロ好きなのかしら」
「ゾロのシーン再現してて最高に笑った」
「ゾロにめちゃ似ててかっけえなー笑」
「ゾロよりすごいぞ！」
とりわけ10枚目が注目されているようだ。チームメイトの小池龍太も「ゾロぐぅぅぅぅぅぅぅー」と反応している。
今季のJ１百年構想リーグで、地域リーグラウンドEASTの鹿島は目下７連勝中。鈴木は開幕からここまでの全試合に先発して４得点。グループ首位に立つチームの大きな原動力となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像10枚目】鈴木優磨のオフショット。ラスト１枚に反響「ゾロよりすごいぞ！」