西野亮廣、真顔で本音ポロリ…“気にしていたこと”を指摘されMEGUMIが大反論！

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

3月16日（月）に放送された同番組では、ゲストのキングコング・西野亮廣が、トークのなかでMEGUMIへのイメージを赤裸々に明かした。

【映像】「なんか理詰めしてきそう」西野亮廣がMEGUMIのイメージを語り…

今回の放送では、西野が自身の見た目を今後どうしていくべきか、MEGUMIに相談する一幕が。

西野が「（もし見た目の方向性が駄目だったら）教えてね。お前最近ちょっと違うぞって」と頼むと、MEGUMIは「おかしかったらLINEするよ」と返す。

そこからMEGUMIが、逆に「（私にも）言ってね。怖かったとか、おかしいとか」と頼むと、西野は「いや、怖いは怖いっす。まだ怖いです、ずっと怖いです」と即答。まさかの返しにMEGUMIは爆笑し、「なんで怖いのよ！」とツッコミを入れた。

そしてMEGUMIは「（周囲から）怖いと思われてることが悩み」と切り出し、「怖くないじゃん！（西野に）何かやったことないじゃん別にさ」と訴える。

しかし西野は、「でもスタッフさんみんな思ってますよ」と主張。MEGUMIは、すかさずカメラ外のスタッフたちを見て「思ってるんですか…？」と質問し、さらなる笑いを誘っていた。

その後西野は「なんか理詰めしてきそうじゃない」と理由を述べるも、MEGUMIから「本当に見る目ないよね！」とバッサリ斬り捨てられていた。