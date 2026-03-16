ボトムス迷子は【無印】へ！ スッキリ見え狙えそう♡「優秀バレルパンツ」

パンツスタイルで大事なのは、全身のバランス感。スッキリ見せたいけれど、脚のラインは見せたくない……。そんな時に頼れそうなのが、程よく丸みのあるバレルパンツです。今回は【無印良品】で見つけた、大人コーデに似合うバレルパンツをご紹介します。

大人カジュアルに似合うクリーンなデニムパンツ

【無印良品】「婦人 再生ポリエステルデニムバレルパンツ」\9,990（税込）

再生ポリエステルで作られた、クリーンな印象のデニムパンツ。ゆったり穿けるワイド設計でありながら、さりげないバレルシルエットで足元がもたつきにくいのがポイントです。ダークネイビーの落ち着いた色味で、大人カジュアルにも取り入れやすそう。明るい色のトップスや爽やかなシャツ・ブラウスを合わせて、軽やかな春コーデを楽しむのもおすすめです。

こなれたムードに仕上がるコットンキャンバス素材

【無印良品】「婦人 コットンキャンバス タックバレルパンツ」\9,990（税込）

こちらのパンツは、キャンバス素材で仕立てられたナチュラルな風合いがポイント。ゆるっとしたバレルシルエットも相まって、さらりと穿くだけでこなれた印象に仕上がりそうです。フロント部分にタックが入っていて、お腹まわりのすっきり見えを狙えるところもGOOD。シンプルなトップスはもちろん、柄のある派手めなトップスを合わせるのもありです。

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Writer：Anne.M