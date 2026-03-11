″退部″しか頭にない中学生が「最後くらいまじめに…」と最初で最後の大会に出場したら大会新記録を出しちゃった!?【作者に聞く】
学校の部活動は、学校によっては入部必須だったという人も多いだろう。とは言え、誰もが部活をやりたいというわけでないもの。X上で、3.3万件を超える「いいね」が寄せられたエッセイ漫画「無気力中学生の一大プロジェクト！！！」は、やめるつもりで陸上部に入部した中学生時代を描いた体験談だ。作者は自身の思い出をコミックエッセイとしてSNSやブログで描く漫画家のむめい(@mumei10101)さん。反響を受け、作者のむめいさんに本作で描かれたエピソードについて話を訊いた。
作者のむめいさんが入学した中学校は部活の入部は必須だったが、できれば部活をせずに過ごしたいと考えていた。友人から「部員が多いからサボれる」と、陸上部を勧められ、”一大プロジェクト“と称して”3カ月後に退部“を目標に入部した。入部して数週間が過ぎ、顧問から「先輩と砲丸投げをやってもらう」と言われ、貫禄のある先輩に怯えていたものの、心優しい人で、退部を考えているむめいさんにも協力的だった。気づけば5カ月も陸上部で過ごしていたむめいさんは、大会に出ることに…。”さようなら陸上部“と思いを込めた砲丸投げはまさかの大会新記録！さらに1年陸上部に留まることになってしまったのだった…。
本作「無気力中学生の一大プロジェクト！！！」は、むめいさんの中学時代の体験を元に描かれている。むめいさんは以前、バレー部の体験入部での失敗談を描いて、「『結局何部に入ったの？』と読者の方からコメントなどがあったので、いつか陸上部に入ったことも描こうと思ってました」と本作を描いたきっかけを語る。また、むめいさんは独特過ぎる画風が魅力だが、「昔よりも漫画のコマを大きくするように変えました。その分ページ数や作業量は増えた気がしますが、小さなコマでは描ききれないような絵や背景の色使いもいろいろと遊べるので楽しいです」と、漫画を描いていくなかでの工夫や変化を教えてくれた。
サボってやめるつもりだった部活で1年生にして大会記録という漫画のような実話！読者からは「才能しかない」「熱い展開すぎ」というコメントが寄せられている本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：むめい(@mumei10101)
