28日、北安曇郡白馬村でスノーモービルが横転して乗っていたオーストラリア国籍の8歳の女の子が死亡した事故。女の子が参加していた体験ツアーの運営会社はスノーモービルなどの立ち入りが禁止されている区域でツアーを開いていたことが分かりました。



28日午前11時ごろ、白馬村北城で、オーストラリア国籍の38歳の女性が運転するスノーモービルが、のり面に乗り上げて横転。乗っていたオーストラリア国籍で小学生の8歳の娘が頭蓋骨などを骨折して死亡しました。



