贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。おいしくて、かわいいスイーツが大好きなESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べて「これはおいしい！」と感じたお菓子をピックアップ。開封から食べた感想までリアルにレポートします。今回は、冬にしか出会えない北海道発の人気スイーツを紹介。さて、そのお味は…？ いただきます！

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】中はクリームがぎっしり

SNOWS「スノーボール 黒」

いつもがんばる自分へ「ごほうびチョコ」を探していた私が目に留まったのは、北海道発のスイーツブランドSNOWSの「スノーボール 黒」（9個入り）￥1728。

冬限定のこの商品は、毎年発売を心待ちにしている人が多いんです。

●まずはパッケージをチェック！

手土産で大事な要素のひとつがパッケージ。SNOWSの箱は、シンプルで洗練されたデザイン。

北海道の雪景色を連想させる静けさがただよい、開ける前からどこか儚さを感じます。自然大好きなので、北海道に行きたくなる…

まだ中身を見ていないのに、自然とテンションが上がるフォルム。私はこの瞬間で、すでに期待マックスです。

箱を開けると、ココアパウダーをまとったスノーボールがずらり。

ころんと丸い愛らしさがありながら、落ち着いた佇まいで、どこか大人の雰囲気も感じさせます。

ココアのほろ苦さと、とろける口どけにうっとり

では、ごほうびタイムスタート！

ひと粒口に含むと、まず広がるのはココアのほろ苦い香り。そのあとすぐに、生チョコレートと冬の放牧牛乳を加えた生クリームが溶け合って、やさしい甘さが口いっぱいに広がります。

暖かい部屋で味わうと、思わず私までとろけてしまいそう…

●軽やかなのにコク深い。「もうひと粒！」が止まらない

自然と「あと、ひと粒！」と手が伸びてしまう、おいしさです。大きすぎない粒で、2〜3口で満足できるサイズ。

この日は、少し濃いめにいれたホットコーヒーと一緒に。仕事を終えたあとの、静かなごほうび時間にぴったりです！

SNOWSの「スノーボール 黒」は、冬限定という特別感に加え、雪のようにほどける口どけで、手土産としての魅力がつまった一品です。

北海道の冬の儚さをそのまま閉じ込めたようなお菓子は、自分へのごほうびにはもちろん、季節感を届けたい相手への贈りものにもおすすめですよ。

・スノーボール 黒（9個入り）￥1728（SNOWS）

紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください