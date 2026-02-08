この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「【過去１ムズイ】介護福祉士国家試験の謎問題がコチラでした・・・。」と題した動画を公開。現役介護士のはたつん氏が、第38回介護福祉士国家試験を振り返り、その難易度や特徴的な問題について解説した。今年の試験は、過去問の暗記だけでは通用しないほど専門的な知識の深い理解が求められる内容であったという。



動画の冒頭で、はたつん氏は今年の試験の印象を「むずくね？」と率直に表現。自身も毎年問題を解いている経験から、今年は特に「専門職として一つひとつを深く知らないと答えられない問題が多かった」と分析した。



具体的な例として、まず「レビー小体型認知症」に関する問題85を挙げる。従来は「レビー小体型認知症といえば幻視」という覚え方で対応できたが、今年の選択肢には幻視がなく、代わりに「起立性低血圧」など、より詳細な症状に関する知識が問われた。氏は、このような問題形式の変化から、単純な暗記学習では太刀打ちできなくなっていると指摘した。



次に、ネットでも物議を醸したという問題121を紹介。これは「便のにおいが気になる」という相談に対し、ホームヘルパーが勧めるべき食品を問うもの。正解は「ヨーグルト」だが、その理由として「便のにおいの原因は腸内環境の悪化」にあり、ヨーグルトが腸内環境を整える働きを持つためだと解説した。一方で、チーズはタンパク質や脂質の影響で逆ににおいを強くする可能性があり、アスパラガスは尿臭を強くすることで知られるなど、食品に関する深い知識が必要だったと語った。



はたつん氏はこれらの問題を通して、介護福祉士国家試験が「過去問だけで解ける時代は終わった」と断言。表面的な知識だけでなく、その背景にある理論や関連知識まで体系的に理解することが、今後の合格の鍵になると締めくくった。