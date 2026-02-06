『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）の新たな場面写真が6日に解禁されました。

シリーズ累計発行部数5600万部（映画会社発表）を突破し、累計視聴数30億回を突破している人気アニメ『転生したらスライムだった件』、通称“転スラ”。劇場版2作目となる今作は、スライムに転生した主人公の元サラリーマン・リムル＝テンペストと仲間たちが、陰謀渦巻く海底の国の危機を救う物語です。

今回解禁されたのは、『魔国連邦（テンペスト）』の開国祭を終え、リゾート島でつかの間の休息を過ごすリムル、ヴェルドラ、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ヒナタ、ルミナス、エルメシア、ミリムたちが島を満喫している様子が描かれたシーン。

それぞれがいつもとは違うリゾート服に身を包み、景色を眺めたり、おいしいものを食べたり、釣りに出かけるなどバカンスを楽しむ姿が解禁されました。

また、この島で出会うことになる海底の国『カイエン国』の巫女・ユラが名物をおいしそうに頬張っている場面写真も解禁となりました。

■名場面の再現やこれまでのストーリーを振り返れる特別企画展も実施

さらに、『転スラ』はリムルとヴェルドラが友達になるシーンなど名場面の再現や人気キャラクターの紹介など、作品の世界観を体感できる特別企画展が行われることも決定しています。

体験型デジタルコンテンツとして、リムルと一緒に記念撮影ができるARフォトスポットも実施。展示を通して、作品の世界観を楽しめるということです。