【心理テスト】エビフライ定食どれから食べる？答えでわかる「金運を下げている無意識の行動」

気づかないうちに続けている習慣が、金運に影響していることがあります。無駄遣いだけが原因とは限らず、日常の何気ない行動が流れを滞らせている場合も。この心理テストでは、あなた自身も意識していない「金運を下げている行動」を探ります。

Q：エビフライ定食、どれから食べますか？

A：エビフライ

B：ごはん

C：味噌汁

D：おひたし

あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。

【この心理テストでわかること】「金運を下げている無意識の行動」

食べ物の好みには、その人の本性があらわれます。あなたが気づいていない自分があらわになるのです。あなたがエビフライ定食の中でどれを最初に食べるのかから、「金運を下げている無意識の行動」を探ります。

A：エビフライ…人付き合いを優先しすぎている

エビフライを最初に食べるあなたが無意識に金運を下げている原因は、人付き合いを優先しすぎている点にあります。断れずに参加する飲み会や、相手に合わせた出費が積み重なっていませんか。

エビフライはごちそうや見栄の象徴でもあります。この結果は、関係を大切にする優しさの裏で、自分の基準を後回しにしているサイン。無理のない付き合い方を選ぶことが、金運の流れを整えます。

B：ごはん…お金について深く考えない

ごはんを最初に食べるあなたは、お金を生活の一部として捉えすぎて、深く考えることを避けがちです。必要なものだからと、使い方を振り返らない習慣が金運を停滞させているのかもしれません。

ごはんは日常や当たり前の象徴。この結果は、お金の扱いを無意識に流している状態を示します。少し意識を向けるだけで、お金の使い方や巡りが変わり、金運は安定しやすくなるでしょう。

C：味噌汁…ストレス解消のための出費が多い

味噌汁を最初に食べるあなたは、ストレスを感じたときの出費が金運を下げる原因になっています。癒やしや安心を求めて、つい小さな買い物を重ねていませんか。

味噌汁は心を落ち着かせるものの象徴です。この結果は、疲れをお金で和らげようとする傾向の表れ。心が疲れてしまったときは、お金を使うこと以外の回復方法を見つけることで、心もお金の流れも穏やかに整っていきます。

D：おひたし…小さな無駄を軽視している

おひたしを最初に食べるあなたが無意識にしている行動は、小さな無駄を軽く見てしまうことです。少額だからと見過ごした出費が、気づかぬうちに積み重なっているかもしれません。

おひたしは素朴さや控えめさの象徴。この結果は、基本を大切にする一方で細部に甘くなりやすい傾向を示しています。家計簿をつけるなどして、日頃のお金の使い方を小さく見直すことが、金運回復の鍵になるでしょう。

