¡Ö´´Éô¤ËÂ¿¤¯¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¡Ä¡×ËÌÄ«Á¯¡ÉÈþ¿Í¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¡ÉÁªÈ´¤ÎÎ¢Â¦
ËÌÄ«Á¯¤Î³¤³°Ï«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯µ¬ÌÏ¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢ºÇ¶á¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö³¤³°¥ì¥¹¥È¥é¥óÇÉ¸¯¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²Î¤ä³Ú´ï¤ò³Ø¤ÖÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
28Æü¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÒù¶ÀËÌÆ»¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¹©¾ìÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤«¤é¡¢´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤¬¡È³¤³°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¹Ô¤¡É¤òÌÜÉ¸¤Ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÁªÈ´¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Ë¤Ï²¿¤è¤ê²»³Ú¤Îµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÇÉ¸¯¤ò´õË¾¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ï²Î¤ä³Ú´ï¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¶â¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³¤³°¥ì¥¹¥È¥é¥ó½¾¶È°÷¤ÎÁªÈ´¤Ç¤Ï¡¢¡³°¸«¡Ê¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡Ë¢½Ð¿ÈÀ®Ê¬¡Ê³¬ÁØ¡Ë£ÁÈ¿¥À¸³è¤Î¼ÂÀÓ¤¬´ðËÜ¾ò·ï¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¿äÁ¦¤äÁªÈ´¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë´´Éô¤Ø¤ÎÏÅÏ¨¤â»ö¼Â¾åÉ¬¿Ü¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇÉ¸¯ÏÈ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ðËÜ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£¶¥Áè¤¬Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¡¢¹âµé´´Éô¤Î¿ÍÌ®¤òÆ°°÷¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÅÏ¨¤òÊû¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾ðÊó¶Ú¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¡Ö³¤³°¤Ë½Ð¤ì¤Ð¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯²Ô¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤éÇÉ¸¯¤ò´õË¾¤¹¤ë¼ã¤¤½÷À¤¬Â¿¤¤¡£°ìÊý¡¢¹©¾ìÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÁªÈ´´ð½à¤¬Èæ³ÓÅª´Ë¤¤¤â¤Î¤Î¡¢1Æü14»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÄ¹»þ´Ö¡¦¹â¶¯ÅÙÏ«Æ¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¡³£¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿±½¤¬¹ñÆâ¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢¹©¾ìÇÉ¸¯¤ò·É±ó¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢³¤³°¥ì¥¹¥È¥é¥ó½¾¶È°÷¤Ï»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¹©¾ì¤è¤êÏ«Æ¯¶¯ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¶ÐÌ³´Ä¶¤â°¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç¤âÌ¼¤ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ë½Ð¤·¤¿¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¾ò·ï¤È¿ÍÌ®¡¢ÏÅÏ¨¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤È¤«¤·¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥óÇÉ¸¯¤Ë³ê¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·ºÇ½ªÁªÈ´¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Î·Ý½ÑÅªµ»Ç½¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤Ï³¤³°ÇÉ¸¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¼³Ú¤ä¥®¥¿¡¼¡¢¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä½¬¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ¤Ç·î¤ËºÇÄã100¸µ¡ÊÌó2200±ß¡Ë¤«¤«¤ê¡¢Ê£¿ô¤Îµ»Ç½¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤Ï¹©¾ìÏ«Æ¯¼Ô¤è¤ê³¤³°¥ì¥¹¥È¥é¥ó½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤¤¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³°¸«¡¢½Ð¿È¡¢¿ÍÌ®¡¢¤½¤·¤Æ·Ý¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³¤³°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¼þ°Ï¤¬Á¢Ë¾¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£