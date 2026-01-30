「まさか」「想像以上の大怪我」G大阪が新加入組２人の負傷を発表「期待の新戦力が...」「本人の気持ちを考えると辛い」など悲痛な声
ガンバ大阪は１月30日、２選手の負傷を発表した。
横浜F・マリノスから完全移籍で加入したFW植中朝日は１月20日に受傷。左ひざ内側半月板損傷と診断され、30日中に手術が完了した。
湘南ベルマーレからレンタルバックのDF中野伸哉は、25日に行なわれた北海道コンサドーレ札幌とのトレーニングマッチで負傷。右ハムストリングの肉離れが判明した。
クラブの公式Xでも両選手の怪我が公表されると、SNS上では「まさか」「百年構想リーグは厳しいかな」「期待の新戦力が...」「想像以上の大怪我」「移籍してすぐだから本人の気持ちを考えると辛い」「焦らずしっかり治療してほしい」「キャンプ中に大怪我していたのか」「辛いな」「復帰したばかりなのに」「早期の回復を祈っています」といった声があがった。
なお、加療期間はどちらも公表されていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
