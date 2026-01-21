エバートンvsリーズ スタメン発表
[1.26 プレミアリーグ第23節](Hill Dickinson Stadium)
※29:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 45 ハリソン・アームストロング
FW 11 ティエルノ・バリー
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 23 シェイマス・コールマン
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
DF 39 アダム・アズヌー
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 34 メルリン・レール
FW 9 ベト
監督
デイビッド・モイーズ
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 25 サム・バイラム
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 19 ノア・オカフォー
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
※29:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 45 ハリソン・アームストロング
FW 11 ティエルノ・バリー
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 23 シェイマス・コールマン
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
DF 39 アダム・アズヌー
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 34 メルリン・レール
FW 9 ベト
監督
デイビッド・モイーズ
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 25 サム・バイラム
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 19 ノア・オカフォー
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります