100人以上の社員らが客から総額31億円を超える金を不適切に受け取るなどしていた問題で、プルデンシャル生命が会見を行っています。中継です。

私の後ろで行われている会見には、プルデンシャル生命の間原社長らが登壇し、謝罪しました。

プルデンシャル生命保険 間原寛社長

「金銭に関して長年にわたり重大な不適切行為が発覚し、多大なるご不安とご迷惑をおかけしておりますことに、心より深くおわび申し上げます」

プルデンシャル生命では、100人を超える社員らが顧客から架空の投資話などで金銭をだましとったり、借金をしたりしていた前代未聞の問題が起きています。その額は31億円を超える規模となっています。

間原社長は会見で、被害者保護を最優先にすると話し、独立した第三者委員会を設置して、不祥事について精査し、補償の必要があると判断したものについて、会社として補償していくと話しました。

プルデンシャルは不祥事の要因について、営業が重視され、経営サイドが、法令順守などに対する感度が明確に不足していたと分析しています。

日本テレビが取材した元社員は、社風について「完全歩合制のため億単位で稼ぎ金銭感覚が狂う社員もいれば、最低賃金レベルしか稼げず生活に苦しんでいる人もいた」と話していました。

再発防止につとめるということですが、信頼を回復するには相当の改革が必要です。