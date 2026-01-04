¡Ö¼Â¤Ï¡ÈÄ¶ÍÌ¾ÇÐÍ¥¡É¤Î¼¡ÃË¡×¡È¥á¥ó¥Î¥ó¡É¥â¥Ç¥ë¤â¤³¤Ê¤¹22ºÐŽ¥¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤¬2026Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤Ê¥ï¥±¡£¿ÈÄ¹184cm¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤âÏÃÂê
2025Ç¯¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤Î¡Ö2À¤ÇÐÍ¥¡×¤¬³èÌö¤·¤¿Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Mr.Children¤Îºù°æÏÂ¼÷¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÝ¯°æ³¤²»¤ä¡¢Ê¿À®¤ËÂç³èÌö¤·¤¿·¦ÄÍÍÎ²ð¤ÎÂ©»Ò¡¦·¦ÄÍ°¦Î®¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤«¤éÏÃÂêºî¤Ø¡ªÃå¼Â¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢2026Ç¯¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤À¡£ÌîÂ¼¤Ï¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ÂçÊªÇÐÍ¥¡¦ÂôÂ¼°ì¼ù¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£ÇÐÍ¥¶È¤Î¤Û¤«¡¢Éã¿Æ¾ù¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂôÂ¼°ì¼ù¡×¤Ï·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤êÌ¾»ú¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¿Æ»Ò¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤¬¡¢ÌîÂ¼¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯2À¤ÇÐÍ¥¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÌîÂ¼¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿·¡¦¿®Ä¹¸øµ¡Á¥Î¥Ö¥Ê¥¬¤¯¤ó¤È»ä¡Á¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¿ÈÂå¤ï¤êÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤À¡£¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÉÔÎÑ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Å¥¾ÂÉü½²·à¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£ÌîÂ¼¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÂ©»Ò¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤Î»°Âð¾Ä¤òÃ´Åö¡£
¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍºÊ¤Ç¼ÂÊì¤Î¡ÖÎøÅ¨¡×¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ç¡·î¤ß¤Î¤ê¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£ÉÔÎÑ¥Û¥é¡¼¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ç¡¢ÌîÂ¼¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤±éµ»¤òÈäÏª¡£¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¢¡ÃÏ¾åÇÈ½é¼ç±é¤Ç¹âÉ¾²Á¡ª¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤ÎÇ®±é
¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤±¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ê¡¢¸Þ¾ò¿·ºÚ¤ò¹¥±é¡£¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤¬¡¢ÌîÂ¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬»ý¤ÄËÑëÄ¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢¼ã¼ê¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿¡©¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø6¿Í¤Ü¤Ã¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸ÄÀ¤Î¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Å¥¾Â¥É¥é¥Þ¤«¤éBL¤Þ¤Ç¡ªÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î²û¤Î¿¼¤µ
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤À¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¾¾²¼Í³¼ù¤¬¶¸¤Ã¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÇ®±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÌîÂ¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦µÈÀî·Ã»Ò¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤ë¿¹»³Âó¿Í¤ò±é¤¸¤¿¡£¼«²æ¤¬Êø²õ¤¹¤ëÂó¿Í¤òÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌîÂ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢Å¥¾Â·Ï¤«¤é¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡ÊFOD¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·ùÌ£¤Ê¤¯BL¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¶¸µ¤Åª¤Ê°Ìò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±éµ»ÎÏ¤âºîÉÊ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶¸µ¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÀÄÇ¯¤òÎ×¾ì´¶¤¢¤ë±éµ»¤Ç¸«¤»¡¢¡Ø6¿Í¤Ü¤Ã¤Á¡Ù¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤Î¤Ê¤¤±¢¥¥ã¤ò¼«Á³ÂÎ¤Ë±é¤¸¤¿¡£Ìò¤ÎÍý²òÅÙ¤¬¹â¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¡ªÃË½÷¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¿·À¤ÂåÇÐÍ¥
¤½¤ó¤ÊÌîÂ¼¤À¤¬¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤ÌîÂ¼¤Ï¡¢½÷À¿Íµ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃËÀ¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯10·î24Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¶Çµª¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆùÈþ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ì¤ÐÉã¡¦ÂôÂ¼°ì¼ù¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÌîÂ¼¤Ï°ìÉô½µ´©»ï¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢Ä¶¿Íµ¤ºî¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤ÏÂçºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ëÍ½´¶¤âÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2À¤ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢°ì¿Í¤ÎÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡£2026Ç¯¡¢Èà¤¬¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Î¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤ë½Ö´Ö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿¤æ¤ë¤Þ¾®ÎÓ¡ä
