µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¡Ö¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ø¤Î ¡È¶¯µ¤ÂÐ±þ¡É ¤Î²áµî¤ËÁûÁ³¡Ä¤Û¤Ü½éÂÐÌÌ¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î ¡ÈÂçÀ¼¥¤¥¸¤ê¡É ¤Ë»ý¤¿¤ì¤¿µ¿Ìä
¡¡1·î3Æü¡¢¡Ötimelesz¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥Ù¥ì¡¼½÷¡ÁÈæ¤Ù¤¿¤¬¤ë¥ª¥ó¥Ê¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¡£Àµ·î¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÊµÆÃÓ¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î ¡È¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¡É ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬SNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯10·î¤ËµÆÃÓ¤¬Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ÎÆ°²è¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢4Ç¯Á°¤ÎÆ°²è¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¿·Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤ÈÀ¾Èª¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î°ìÉô¤¬ÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤¿Æ°²è¤¬¡¢X¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢À¾Èª¤µ¤ó¤¬ÅÔÆâ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë´ë²è¤Î»£±Æ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸åÉôºÂÀÊ¤ËÆóµÜ¤µ¤ó¤ÈµÆÃÓ¤µ¤ó¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤¬Ää»ß¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç2¿Í¤¬¥¿¥ÍÌÀ¤«¤·¤·¤Æ¡¢3¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜÅªÃÏ¤Ë¡¢3¿Í¤ÇÂ¾°¦¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¶á¤¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Èª¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¡¢¡Ø¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¤µ¤Ã¤¤«¤é¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¶¯¤¤¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¸åÇÚ¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ë¼¸ÀÕ¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡µÆÃÓ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀ¾Èª¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£ÆóµÜ¤¬¡Ö¡ÊµÆÃÓ¤¬¡Ë¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¯¤¤¤¯¤è¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó3¿Í¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÆÃÓ¤Î¸åÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë ¡È¶¯µ¤ÂÐ±þ¡É ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¾éÃÌ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Í×¤ÏµÆÃÓÉ÷Ëá¤ÏÀ¾Èª¤¯¤ó¤¿¤Á¤Ë¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ë¤¤¤Ï¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤¸¤ã¤Í¡¼¤Î¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô»×¤Ã¤Æ¤¿°Ê¾å¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Õ
¡Ô¸«¤Æ¤ëÂ¦¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤Ä¤À¤Í¡£¶õµ¤¤¬½Å¤¹¤®¤Æ¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢µ¿Ìä¤òÊú¤¯À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆ°²è¤Î»£±ÆÅö»þ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÏCD¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤Ç¡¢À¾Èª¤µ¤ó¤ÈÆóµÜ¤µ¤ó¤ÏÂ¿¾¯¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢½éÂÐÌÌ¤Ë¶á¤¤´Ø·¸À¤Ç¤·¤¿¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï°ì½Ö¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï³Ú¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥¸¤ê¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Æ¸ò¤Î¾¯¤Ê¤¤´Ø·¸À¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëµÆÃÓ¤µ¤ó¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ë°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢À¾Èª¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¤ÎÆ»¤ò½é¤á¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤È¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ´·¤ì¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÇÚ2¿Í¤ò¾è¤»¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µÆÃÓ¤ÈÀ¾Èª¤Ï¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤Î2022Ç¯4·î¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦Ë¡Äî¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ ºá¤«¤é¤ÎÆ¨Ë´¼Ô¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÓ¤Ï¡¢À¾Èª¤ËÂÐ¤·¤Æ°ã¤Ã¤¿ÀÜ¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ýÏ¿¸å¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¹¤ë¤É¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤âÅª³Î¤Ç¤¹¤·¡¢¼¡¤ÏËÍ¤Î¾ì½ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¡¢À¾Èª¤µ¤ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢¸åÇÚ¤ä·Ý¿Í¤ò¥¤¥¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î ¡ÈÂçÀ¼¥¤¥¸¤ê¡É ¤âÈà¤Ê¤ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÆ°²è¤Ï4Ç¯Á°¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤ÈÀ¾Èª¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤ÏÂÇ¤Á²ò¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢µÆÃÓ¤Ï¸õÊäÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÇä¤ì¤Æ¤§¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¡© ²¶¤Ï»à¤Ì¤Û¤ÉÇä¤ì¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¸åÇÚ¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£