¼¯»ùÅç¤¬¥¦¥Ê¥®ÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡£¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯Ì£¤ï¤¦Î¢µ»¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡ª
ÏÂµí¡¢ÆÚÆù¡¢·ÜÆù¡Ê¥Ö¥í¥¤¥é¡¼¡Ë¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ëÃÜ»º¸©¡¦¼¯»ùÅç¡£¤½¤Î¤¦¤¨¼Â¤Ï¿å»º¶È¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÍÜ¿£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¦¥Ê¥®¡¢¥Ö¥ê¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Á¤¬À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¥¦¥Ê¥®¡£¤Ê¤¼¼¯»ùÅç¤Î¥¦¥Ê¥®¤Ï¥¹¥´¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥Ê¥®¤ÎÌ¾Å¹¤ä¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÎ¢µ»¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê»³ÀÑ¤ß¤Î¥Ê¥¦¤Ê¥¦¥Ê¥®Ê¸²½¤ò¶¯¤¯»Ù¤¨¤ëÂçºêÄ®
¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥Ê¥®ÍÜ¿£ÆüËÜ°ì¤ÎÄ®¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¸©ÂçºêÄ®¡£¥¦¥Ê¥®¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ20Ç¯°Ê¾å¸¦µæ¤äÈ¯¿®¤ò¤·¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¤Î¥¦¥Ê¥®²ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤¹¤ë¡¢¹â¾ëµ×¡Ê¤¿¤«¤·¤í ¤Ò¤µ¤·¡Ë¤µ¤ó¤Î°ÆÆâ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥¦¥Ê¥®°¦¹¥²È¤Î¹â¾ë¤µ¤ó¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃø½ñ¡ØÆÉ¤á¤Ð¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë ¤¦¤Ê¤®ÂçÁ´¡Ù
¥¦¥Ê¥®¤ÏÌó5000Ç¯Á°¤ÎÆìÊ¸»þÂå¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤ÏËüÍÕ½¸¤Ë¡Ö²ÆÁé¤»¤Ë¥¦¥Ê¥®¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤â±Ó¤ï¤ì¤ëÅÁÅý¿©¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¹¾¸Í»þÂå¡£ÀéÍÕ¤ÎÌîÅÄ¡¦Ä¸»Ò¡¦Î®»³¤ÇÇ»¸ý¤Î¾ßÌý¤ÈÇò¤ß¤ê¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¿¥ì¤È¤Ê¤ê¡¢È¯ÌÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈþ¿©¡¦¥¦¥Ê¥®¤Î³÷¾Æ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ØÅÚÍÑ±¯¤ÎÆü¡Ù¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥¦¥Ê¥®¤Ïº£¤ËÂ³¤¯±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¤´ÃÚÁö¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬1980¡Á90Ç¯Âå¤ËÎÌ»ºµ»½Ñ¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ê¥®ÍÜ¿£¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¦¥Ê¥®¤ÏÅ·Á³¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¤è¤ê´õ¾¯¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£ÍÜ¿£¤Ë¤è¤êÀ¸»º¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈæ³ÓÅª°Â¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¡ÊÉÊ¼ïÌ¾¡£³¤³°ÉÊ¼ï¤è¤ê¿È¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢»é¤¬¾åÉÊ¤ÇÈþÌ£¡Ë¤Î´°Á´ÍÜ¿£¤¬À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¼ÂÍÑ²½¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡Ë¡£
¤¿¤À¤·2010Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¥·¥é¥¹¥¦¥Ê¥®¡ÊÃÕµû¡Ë¤¬ÉÔµù¤È¤Ê¤ê¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤òÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»Ô¾ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä»ôÎÁ¤ÈÇ³ÎÁÈñ¤ÎË½Æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥Ê¥®¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹âÎæ¤Î²Ö¤Ë¡£
²Ã¤¨¤Æ2025Ç¯¤Î11·î¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥Ê¥®¤Î¹ñºÝ¼è°úµ¬À©¤¬ÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÈÝ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ú¤Â³¤¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÃí»ë¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤ä¶ËÏÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¯°ÂÄêÅª¤Ê¥¦¥Ê¥®¤Î¿©Ê¸²½¤òºÇ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçºêÄ®¤ÎÍÜ±·¡Ê¤è¤¦¤Þ¤ó¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç¤ÎÍÜ±·¤¬Â¾¸©¤ò°µÅÝ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
°ìÊý¤Ç¥¦¥Ê¥®¤ÎÌ¾½ê¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ï·ÊÞ¤äÌ¾Å¹¤¬Â¿¤¤Åìµþ¤È¶á¹Ù¤Îºë¶Ì¡¦°ñ¾ë¡¦ÀéÍÕ¡¢¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤ÇÍÌ¾¤Ê°¦ÃÎ¡¢ÉÍ¾¾¤Î¡Ø¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÅ²¬À¾Éô¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢À¸»ºÎÌ¤Ç¤Ï¼¯»ùÅç¤¬Â¾¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤¬Ì¾¿å¤Ç¤¹¡£ÂçÀÎ¤Î²ÐºÕÎ®¤¬ÂÏÀÑ¤·¤¿¥·¥é¥¹ÁØ¡£¤³¤ÎÂæÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¼¯»ùÅçÆîÉô¤ÎÂç¶ùÈ¾Åç¤Ï¡¢ÃÏÉ½¤ÎÊÝ¿åÎÏ¤¬Äã¤¤Ê¬¡¢ÃÏ²¼¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿±«¿å¤¬¥·¥é¥¹ÁØ¤Ç¤í²á¤µ¤ìÀ¶¤é¤«¤ÊÍ¯¿å¤Ë¡£¤³¤ì¤¬¥¦¥Ê¥®ÍÜ¿£¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢À¶À¡¤ÇËÄÂç¤Ê¿å¸»¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥·¥é¥¹¥¦¥Ê¥®¤Î»ºÃÏ¤¬¶á¤¤¤³¤È¡£ÃÕµû¤Ï¹õÄ¬¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ë½éÀÜ´ß¤¹¤ëÃÏÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·Á¯¤ÊÃÕµû¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ¸µ¤ÎÍÜ±·¾ì¤Ø±¿¤Ó¹þ¤á¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3¤Ä¤á¤Ï¡¢²¹¤«¤µ¡£Æî¶å½£ÆÃÍ¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Î²¹ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÇ³Èñ¸úÎ¨¤¬¤è¤¯¡¢¥¦¥Ê¥®¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÁá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ï¡¢¹³À¸Êª¼Á¤ä¹³¶ÝºÞ¤ËÍê¤é¤º¤È¤â¸µµ¤¤Ë°é¤Æ¤ëÌµÅêÌôÍÜ¿£¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿Í¯¿å¤ä²¹ÃÈ¤Ê´Ä¶¤Î»òÊª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¥Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï12·î¡£Æ±Ä®¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢ÆïÅÄÍÜ±·¡Ê¼Ì¿¿¤Ï»ôÎÁ¤òÀ°¤¨¤ÆÀÑ¤ß¹þ¤à¥·¡¼¥ó¡Ë¤Ç¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ÇÆ¯¤¯Êý¤â¡£¥³¡¼¥È¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢É®¼Ô¤â¥í¥óT¤Ç¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿
¤Þ¤¿¡¢ÂçºêÄ®¤Ï¥¦¥Ê¥®¤Î²Ã¹©¤â¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¤ª¤ª¤µ¤Ä®±·²Ã¹©ÁÈ¹ç¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÍÜ¿£¤«¤é²Ã¹©¤Þ¤Ç°ì´Ó´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£°ì´ÓÂÎÀ©¤Ê¤Î¤ÇÁ¯ÅÙ¤¬¤è¤¯¡¢À¸¤¤¿¤Þ¤ÞÉ¹Äù¤á¤·¤Æ²¾»à¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é»«¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤Ç¾¦ÉÊ²½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ø¤ª¤ª¤µ¤Ä®±·²Ã¹©ÁÈ¹ç¡Ù¤Ë¤Æ
¼ÂºÝ¤Ë¹©¾ì¸«³Ø¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»½ÑÎÏ¤Ï°µ´¬¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¤Î¥¦¥Ê¥®Ì¾Å¹¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾ø¤·¤Æ¤«¤é¥¿¥ìÉÕ¤±¤È¾Æ¤¤ò4²ó·«¤êÊÖ¤¹¹©Äø¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿Ä¾¸å¤ËµÞÂ®ÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥Ê¥®¤Î¿åÊ¬¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÎÉ÷Ì£¤òÊÄ¤¸¤³¤á¤¿¤ê¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿ï½ê¤Ë¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥Ìó700¡î¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹45¡î¤Ç¥Ô¥¥Ã¤ÈÎäÅà¡£¤Ê¤ª¡¢¥¦¥Ê¥®¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤Î¹¥¤ß¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ±²Ã¹©¾ì¤Ç¤Ï´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢´ØÀ¾¡¢¶å½£¤È¤Ç¥ì¥·¥Ô¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤«
¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿©¤ÙÈæ¤ÙÄê´üÊØ
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¥¦¥Ê¥®¤ò¤ªÆÀ¤ËÌ£¤ï¤¦ÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¸½ÃÏ¤ÎÂçºêÄ®¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢2023Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¤¦¤Ê¤®½è ±É¡Ù¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¼Â¤ÏÆ±Ä®¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥Ê¥®¤Î°û¿©Å¹¤Ï1¸®¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä®Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬µ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢²Ã¹©ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡ØÀéºÐ±·¡Ù¤¬³«¶È¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ø¤¦¤Ê¤®½è ±É¡Ù¤Î³°´Ñ¡£³÷¾Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥Ê¥®¤Î°®¤ê¼÷»Ê¡¢¹üÀùÌß¡¢Å·¤×¤é¤Ê¤É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë
ÆÃÄ§¤Ï¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¤¢¤¨¤Æ¾ø¤µ¤º¤Ë¼ê¾Æ¤¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¥×¥ê¥×¥ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥Ê¥®¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Çò¾Æ¤¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤³÷¾Æ¤¤Î¤É¤Á¤é¤âÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ø¤¦¤Ê½Å¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ï¤³¤ÎìÔÂô¤ÊÆâÍÆ¤Ç3300±ß¡ª Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡Ø¥ß¥Ë¤¦¤ÊÐ§¡Ù¤Ê¤é1300±ß¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤·Ú¤Ë¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ù¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Ç¤¼¤Ò³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¡ØÂçºêÄ®¤¦¤Ê¤®¿©¤ÙÈæ¤ÙÄê´üÊØ¡Ù¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢Ä®Æâ¤Î8»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¦¥Ê¥®³÷¾Æ¤¤¬Ëè·î1²ó·×8¼ïÎàÆÏ¤¯ìÔÂô¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤â°éÀ®¤È²Ã¹©¤Îµ»½Ñ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»ö¶È¼Ô¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÁ°½Ò¤Î¡Ø¤ª¤ª¤µ¤Ä®±·²Ã¹©ÁÈ¹ç¡Ù¤Ï¡¢¿È¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¤â¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ÇËü¿Í¸þ¤±¡£¡ØÀéºÐ±·¡Ù¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤Î¿©´¶¤Ç¤è¤ê¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Æù½ÁË¤«¤ÇÂç¿Í¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¥»ö¶È¼Ô¤´¤È¡¢8¼ïÎà¤Î¥¦¥Ê¥®³÷¾Æ¤¤ò°ì»®¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡ÙÁª½ÐÅ¹¤Ç¤â°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÂÙÅÍ¾¦Å¹¡Ù¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¥×¥ê¥Ã¤È¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Æ¥ê´¶¤¬¤â¤¿¤é¤¹¾åÉÊ¤µ¤¬ÀäÉÊ¡£¡ØÂçºêÄ®¤¦¤Ê¤®¿©¤ÙÈæ¤ÙÄê´üÊØ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¹â¾ë¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¡Ø¤¦¤Ê¤®¥Þ¥Ã¥×¡Ù¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤ò¡£
ºÇ¸å¤ËÍ¾ÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºêÄ®¤¬¸Ø¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆüËÜ°ì¤¬»ñ¸»¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç15²ó¤âÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡È´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Ä®¡È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÄ®Ì±¤Ë¤è¤ë¥¨¥³¤Ø¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿å¤ä¥¦¥Ê¥®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï·è¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂçºêÄ®¡£¼¯»ùÅç¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Á¤í¤ó¾ÆÃñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤ª¼ò¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡ª
¾Ò²ðÅ¹ÊÞ¤ÈÄê´üÊØ
¤¦¤Ê¤®½è ±É
½»½ê¡§¼¯»ùÅç¸©Á¾±÷·´ÂçºêÄ®Ðñ½É1144-2
https://chitose-unagi.com/sakae.php
ÂçºêÄ®¤¦¤Ê¤®¿©¤ÙÈæ¤ÙÄê´üÊØ ¥µ¥¤¥È°ìÎã
https://item.rakuten.co.jp/f464686-osaki/zz005/
(¼¹É®¼Ô: Ãæ»³½¨ÌÀ)