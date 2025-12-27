¡ÚÆÈÃÅ¾ì¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤É¤¯¤»¤ó¤¸¤ç¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª

ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¡ÖÆÈÃÅ¾ì¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©

¡ÖÆÈÃÅ¾ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

´Ö°ã¤Ã¤¿ÆÉ¤ßÊý¤¬¹­¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤­Êý¤´¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´Á»ú¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÆÈÃÅ¾ì¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¯¤À¤ó¤¸¤ç¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

ÆÈÃÅ¾ì¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Í¤äÁÈ¿¥¤¬Â¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤º¡¢1¿Í¤À¤±¤¬»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë³èÌö¤Ç¤­¤ë¾ìÌÌ¤ä¾ì½ê¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£

ÀÎ¤Ï¡ÖÆÈÚ£¾ì¡Ê¤É¤¯¤»¤ó¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÚ£¡Ê¤»¤ó¡Ë¡×¤¬¡ÖÃÅ¡Ê¤À¤ó¡Ë¡×¤È¸íÆÉ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¯¤À¤ó¤¸¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£¤Ç¤ÏÉ½µ­¤â¡ÖÆÈÃÅ¾ì¡×¤¬°ìÈÌ²½¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤É¤Ç¤â¡ÖÆÈÃÅ¾ì¡Ê¤É¤¯¤À¤ó¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£

¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô