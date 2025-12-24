GIGAZINEÅß¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçÊü½Ð´ë²è¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤ÆÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªGIGAZINE¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥É¥É¥ó¤ÈÂçÊü½Ð¤¹¤ë°ìÂç´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÁ´Éô¤Ç67ÉÊÌÜ¡£GIGAZINE¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤¿µ¡´ï¡¢¼èºàÀè¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖGIGAZINEÆÉ¼Ô¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤±¤É¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¥¤¥¤¥è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤ÏÆÉ¼Ô¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢ÀßÌä¿ô¤òÌó12¡ó¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î²¼¤ÎÊý¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò²óÅú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¢¡¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÈÖ¹æ¥ê¥¹¥È
¢¡01¡§Roborock¡ÖSaros 10¡×(1Ì¾ÍÍ)
Roborock¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¹â7.98cm¤Î¡ÖÇö·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»Í¶ù¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç¿¤Ó¤ë¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤äÊÉºÝ0.51Ð¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¿å¿¡¤¤ò¹Ô¤¦ÊÉ¥¥ïÍÑ¥â¥Ã¥×¤òÅëºÜ¡£ËÜÂÎ¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¥É¥Ã¥¯¤Ï¥´¥ß¼ý½¸¡¢¥â¥Ã¥×¤ÎÀö¾ô¤ä´¥Áç¡¢µë¿å¡¢ÀöºÞ¤ÎÅêÆþ¡¢¹âÂ®½¼ÅÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡02¡§»³Á±¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼ DSF-MR12¡×(1Ì¾ÍÍ)
¼ó¿¶¤êÂÐ±þ¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£»³Á±¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£Éý18cm¡ß±ü¹Ô16cm¡ß¹â¤µ29.1cm¡¢½ÅÎÌÌó1.7kg¤Ç¤¹¡£
Å·ÌÌ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¼°¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¹É÷¥â¡¼¥É(¼å/Ãæ/¶¯)¡¢¼ó¿¶¤ê¡¢²¹ÅÙÀßÄê¤Ê¤É¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡03¡§PFU¡ÖScanSnap iX110¡×(1Ì¾ÍÍ)
Éý273mm¡ß±ü¹Ô¤47.5mm¡ß¹â¤µ36mm¡¢½ÅÎÌ400g¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£PFU¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¥ã¥ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï1ËçÅö¤¿¤ê5.2ÉÃ¡£¥ì¥·¡¼¥È¤äÌ¾»É¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤«¤éA3ÍÑ»æ¤Þ¤Ç¤ÎÂç¤¤µ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡04¡§Synology¡ÖBeeStation Plus (8TB) ¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥µ¥Ö¥¹¥¯ÉÔÍ×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Synology¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÌÌ¤ËÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤È¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¡¢USB-A 3.2 Gen 1¡¢USB-C 3.2 Gen 1¡¢1GbE RJ-45¡¢ÅÅ¸»¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡05¡§Seagate¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇ¥²¡¼¥àÍÑ¥É¥é¥¤¥Ö 5TB (STLW5000303)¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥²¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿HDD¤Ç¤¹¡£12·î25ÆüÈ¯Çä¤ÎÉÊ¤ò°ìÂÁá¤¯Seagate¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£PlayStation 4¤äPlayStation 5¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢PlayStation Plus¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Þ¤¿¤ÏPlayStation Plus¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î14Æü´Ö¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡06¡§VAIO¡ÖVision+ 14¡×(1Ì¾ÍÍ)
PC¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëÌó325g¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£VAIO¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü½ÐÎÏ¡ÖDisplayPort Alternate Mode¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈVision+ 14¤òUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î²èÌÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥«¥Ð¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¾åÉô¤Ø¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î²£¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ËÜÂÎ¤Ë¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤·¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡07¡§SanDisk¡ÖmicroSD Express¥«¡¼¥É 256GB (SDSQXFN-256G-JN4NP)¡×(2Ì¾ÍÍ)
PCIe Gen 3-NVMeÂÐ±þ¡£¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ëÆÉ¤ß½Ð¤·Â®ÅÙ¤Ï880MB/s¡¢¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë½ñ¤¹þ¤ßÂ®ÅÙ¤Ï650MB/s¤ËÃ£¤¹¤ëmicroSD¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£SanDisk¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡08¡§¥¥ó¥°¥¸¥à¡Ö¥Æ¥×¥é PRO SR-R560¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥Æ¡¼¥×¤ËÊ¸»ú¤ò°õ»ú¤Ç¤¤ë¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥¥ó¥°¥¸¥à¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥©¥ó¥È¡ÖUD½ñÂÎ¡×¤ò¿·ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢³¨Ê¸»ú¤ä¥Ð¡¼¥³¡¼¥É°õºþµ¡Ç½¡¢ËÝÌõµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÎÌ¤ÏÌó755g¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¼è¤Ã¼êÉÕ¤¡£ÂÐ±þ¥Æ¡¼¥×Éý¤Ï4mm¡Á24mm¤Ç¤¹¡£
¢¡09¡§Anker¡ÖPrime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand)¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢Apple WatchÍÑ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Î3¤Ä¤òÆ±»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£Anker¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Qi2ÂÐ±þ¤ÎÂæºÂ¤Ç¡¢ºÇÂç25W½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£±¦¤ÏApple WatchÀìÍÑ¤Ç½ÐÎÏ¤ÏºÇÂç5W¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¤ÎÂæºÂ¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤ÏºÇÂç5W¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤òËÉ¤°ÆÈ¼«¤Î¼«Æ°ÎäµÑµ¡Ç½¤ä¡¢ËÜÂÎÀßÄê¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¿¥Ã¥Á¼°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡10¡§Anker¡ÖAnker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, ´¬¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë)¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£Anker¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Å¤µ¤ÏÌó230g¡¢ÍÆÎÌ¤Ï1ËümAh¤Ç¡¢USB Type-C¥Ý¡¼¥È¤ÈUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤«¤éºÇÂç45W¤Î½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£ÆþÎÏ¤ÏºÇÂç30W¤Ç¤¹¡£´¬¼è¤ê¼°¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÌó70cm¤Þ¤Ç¿½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡11¡§Anker¡ÖAnker Nano Charger (35W, ´¬¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë)¡×(1Ì¾ÍÍ)
ºÇÂç½ÐÎÏ35W¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿USB½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¾å¤Î·ÊÉÊ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÎÌ¤ÏÌó110g¤Ç¡¢¿½Ì¼°¤ÎUSB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤¬1¤Ä¤º¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡12¡§Anker¡ÖAnker Prime Charger (160W, 3 Ports)¡×(1Ì¾ÍÍ)
Ã±¥Ý¡¼¥ÈÍøÍÑ»þ¤ÇºÇÂç140W¡¢2¥Ý¡¼¥È¤Þ¤¿¤Ï3¥Ý¡¼¥ÈÍøÍÑ»þ¤Ë¹ç·×ºÇÂç160W¤Î½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤ÊUSB½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£
½Å¤µ¤ÏÌó210g¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤Û¤«Bluetooth¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Anker¥¢¥×¥ê¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡13¡§Anker¡ÖSoundcore Liberty Buds ¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£Anker¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤Î¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¤¥ä¡¼·Á¾õ¤Ç¡¢ÊÒ¼ªÌó4.9g¤È·ÚÎÌ¡£ºÇÄ¹30»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡14¡§Anker¡ÖSoundcore P31i ¥Û¥ï¥¤¥È¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¡¢ºÇÄ¹50»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£Anker¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÎÌ¤ÏÊÒ¼ªÌó4.4g¡£IP55¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¤¸¤óµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡15¡§JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡ÖVictor HA-S60W ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó ¥«¡¼¥¡×(1Ì¾ÍÍ)
¼ª¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ª¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£ÅÅÃÓ»ýÂ³»þ´Ö¤ÏÌó50»þ´Ö¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó149g¡£2Âæ¤Îµ¡´ï¤ËÆ±»þÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ª¸µ¤Î¥Ü¥¿¥óÎà¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£Á÷¤ê/Ìá¤·¡¢ºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢USB Type-C¥Ý¡¼¥È¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡16¡§SB C¡õS ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖGLIDiC TW-9100¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥Þ¥¤¥¯¤Î²»À¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢Æ±»þ¤Ë2Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î²»ÎÌ¤ò²¼¤²¤Æ¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£SB C¡õS¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Â³²»³ÚºÆÀ¸»þ´Ö¤ÏºÇÂç¤ÇÌó8»þ´Ö¡¢ÄÌÏÃ¤ÏÌó5»þ´Ö¡£ÂÐ±þ¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ÏSBC¤ÈAAC¤Ç¤¹¡£
¢¡17¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡Ö´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¥¤¥ä¥Û¥ó (400-BTTWS6)¡×(1Ì¾ÍÍ)
¼ª¤Î·ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ª¤ò¶´¤à¤è¤¦¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·Á¾õ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£ÊÒ¼ªÌó5.5g¤Ç¡¢²»³ÚºÆÀ¸»þ´Ö¤ÏºÇÂçÌó6.5»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¡£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡18¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡ÖÅÅÆ°¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼ ½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤ (200-CDADE004)¡×(1Ì¾ÍÍ)
ÌµÃÊ³¬¤ÇÉ÷ÎÌ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ëUSB½¼ÅÅ¼°¤Î¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
É÷Â®¤ÏÌó6m/ÉÃ¡ÁÌó27m/ÉÃ¡£¡ÖºÙ¸ý¥Î¥º¥ë¡×¤È¡Ö¥ï¥¤¥É¥Î¥º¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ÆÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¤Î¥±¡¼¥¹¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡19¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡ÖUSB-C ¥â¥Ð¥¤¥ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 8-in-1 (400-DKMP5GM)¡×(1Ì¾ÍÍ)
PC¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ø¤Î½ÐÎÏ¤â²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
USB Type-A(USB 5Gbps¡ß2)¡¢USB Type-C(USB 5Gbps¡ß1)¡¢USB Type-C(USB PDÀìÍÑ¥Ý¡¼¥È¡ß1)¡¢HDMI¡ß2¥Ý¡¼¥È¡¢SD¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡ß1¡¢microSD¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡ß1¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ÂÄê¤ÎÉÊ¡£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡20¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡ÖÌÚÀ½Bluetooth¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼ ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ 20W (400-SP120)¡×(1Ì¾ÍÍ)
Bluetooth¡¦ÍÀþ¡¦microSD/USBºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¤¿20W¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¼ÅÅ¤Ê¤·¤ÇºÇÄ¹Ìó6»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Î¢ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£ÌÚÌÜÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¢¡21¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡ÖUSB Type-C ³ÈÄ¥¥¢¥À¥×¥¿ (AD-ALCCPD01)¡×(1Ì¾ÍÍ)
USB Type-C¥Ý¡¼¥È¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿¤Ç¤¹¡£±ÇÁü½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç±ÇÁü½ÐÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤¬1¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏµëÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î±ÇÁü½ÐÎÏ¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³ÈÄ¥¥¢¥À¥×¥¿¤ò»È¤¨¤ÐµëÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡22¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡Ö²óÅ¾¼°¥¢¥ë¥ß¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É (PDA-STN87S)¡×(1Ì¾ÍÍ)
ÂæºÂÉôÊ¬¤¬360ÅÙ²óÅ¾¤¹¤ë¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÂÑ²Ù½Å¤Ï1kg¡£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡23¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡ÖTAP-SLIM6UC-15W(USB PD½¼ÅÅµ¡Ç½ÅëºÜ¥¹¥ê¥àÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×) ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦1.5m¡×(1Ì¾ÍÍ)
·ê¤ò¤Þ¤¿¤°¤è¤¦¤Ë¥×¥é¥°¤òÁÞ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÞ¤»¤ë¤Î¤«¤Ï°Ê²¼¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½Ä¤â²£¤â´Ö¤â¼«Í³¼«ºß¤Ëº¹¤·¹þ¤á¤ëÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡ÖTAP-SLIM6UC¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬Èó¾ï¤ËÊØÍø - GIGAZINE
¢¡24¡§ÆüËÜHP¡ÖHyperX Alloy Rise 75 Wireless¥á¥«¥Ë¥«¥ë ¥²¡¼¥ß¥ó¥° ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¥ª¥Õ»þ¤Ë¤ÏºÇÂç1500»þ´Ö¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¥ª¥ó»þ¤Ç¤âºÇÂç80»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´Ö¶îÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜHP¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¥¡¼¥ì¥¹¤Î75¡ó¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥¡¼¤Î¤Û¤«¤ËºÆÀ¸¡¢Ää»ß¡¢ÁáÁ÷¤ê¡¢ÁáÌá¤·¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¡¼¤¬±¦¾å¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¡¼¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¥ê¥Ë¥¢¥¹¥¤¥Ã¥Á(ÀÖ¼´)¡£
¥Û¥Ã¥È¥¹¥ï¥Ã¥×ÂÐ±þ¤Ç¥¡¼¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤â¼è¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÈÇ¤Ï°Ê²¼¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥¹¥ï¥Ã¥×ÂÐ±þ¤Ç¸÷¤ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖHyperX Alloy Rise ¥á¥«¥Ë¥«¥ë ¥²¡¼¥ß¥ó¥° ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡×¥ì¥Ó¥å¡¼ - GIGAZINE
¢¡25¡§PFU¡ÖHHKB Professional Classic Type-S¡×(1Ì¾ÍÍ)
½ÅÎÌ540g¡¢¥Æ¥ó¥¡¼¥ì¥¹¡¦ÆüËÜ¸ìÇÛÎó¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¡£PFU¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¢ÌÌ¤ËÀ©¸æ¥¡¼¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡ÖDIP¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¡¼¥Þ¥Ã¥×¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡26¡§¥¨¥ì¥³¥à¡ÖV custom VM800L(L¥µ¥¤¥º) M-VM800LWH¡×(1Ì¾ÍÍ)
¡Ö¤«¤Ö¤»»ý¤Á¡×¤È¡Ö¤Ä¤«¤ß»ý¤Á¡×¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¨¥ë¥´·Á¾õ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£¥¨¥ì¥³¥à¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÎÌ¤ÏÌó64g¤Ç¡¢100¡Á3ËüDPI¤ËÂÐ±þ¡£USB Type-C¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢Ï¢Â³Æ°ºî»þ´Ö¤ÏºÇÂçÌó100»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡27¡§SB C¡õS¡ÖTurtle Beach ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹ Burst ¶ Pro¡×(1Ì¾ÍÍ)
SB C¡õS¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿º¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤ÏÌó57g¤È·ÚÎÌ¡£ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥¹´¶ÅÙ¤ä¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¤Ê¤É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÄ¹150»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡28¡§Maxevis¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¼ª¤«¤ QE-1 (IOT-QP-01-BK)¡×(1Ì¾ÍÍ)
ÀèÃ¼¤Ë300Ëü²èÁÇ¤ÎÄ¶¾®·¿¥ì¥ó¥º¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ª¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ª¤«¤¤Ç¤¹¡£SB C¡õS¤«¤é¤ÎÄó¶¡¤Ç¤¹¡£
¢¡29¡§yoose¡ÖMini ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼2.0 ¥·¥ë¥Ð¡¼¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öyoose(¥æ¡¼¥»¡¼)¡×¤Î²óÅ¾¼°ÅÅµ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤ÎSB C¡õS¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÊ¬ºÇÂç8000²óÅ¾¤Î¹âÂ®¤Ê¥Ö¥é¥·¥ì¥¹¥â¡¼¥¿¡¼¡¢IPX7¤ÎËÉ¿åÀ¤òÈ÷¤¨¡¢Ìó60Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÄ¹30Æü´ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Î¥±¡¼¥¹¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡30¡§EcoFlow¡ÖQi2 15W¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ EcoFlow RAPID Mag Power Bank(10,000mAh) ¥Û¥ï¥¤¥È¡×(1Ì¾ÍÍ)
EcoFlow¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ÍÆÎÌ¤Ï1ËümAh¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÇºÇÂç15W½ÐÎÏ¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£
Â¦ÌÌ¤ÎUSB Type-C¥Ý¡¼¥È¤«¤é¤ÏºÇÂç36W¤ÎÍÀþ½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡31¡§Samsung¡ÖSamsung Galaxy SmartTag2 ¥Û¥ï¥¤¥È¡×(5Ì¾ÍÍ)
Samsung¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¹¡£Samsung¤ÎSmartThings Find¤ÇÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡32¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ë¡¼¥×¡ÖDesktop Mate NEEDY GIRL OVERDOSE Ä¶ÀäºÇ¤«¤ï¤Æ¤ó¤·¤Á¤ã¤ó DLC¡×(2Ì¾ÍÍ)
PC¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¾å¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖDesktop Mate¡×¤ÎDLC¡£¡ÖNEEDY GIRL OVERDOSE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÄ¶ÀäºÇ¤«¤ï¤Æ¤ó¤·¤Á¤ã¤ó¡×¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Desktop MateÀìÍÑ¤Ë¿·µ¬À©ºî¤µ¤ì¤¿3D¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿ÀìÍÑ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÆÃÄ§¡£ÀìÍÑ¥Ü¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ë¡¼¥×¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚPV¸ø³«¡ÛNEEDY GIRL OVERDOSE Ä¶ÀäºÇ¤«¤ï¤Æ¤ó¤·¤Á¤ã¤ó¡¦¤¢¤á¤Á¤ã¤ó DLC ¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª| Desktop Mate - YouTube
¢¡33¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ë¡¼¥×¡ÖDesktop Mate ¤º¤ó¤À¤â¤ó DLC¡×(2Ì¾ÍÍ)
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤º¤ó¤À¤â¤ó¡×¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¾å¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ëDesktop Mate¤ÎDLC¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ë¡¼¥×¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú🎥PV¸ø³«🎉¡Û¤º¤ó¤À¤â¤ó¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎPC¤ËÅÐ¾ì¡ª🌱 - YouTube
¢¡34¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ë¡¼¥×¡ÖDesktop Mate ½é²»¥ß¥¯ DLC¡×(2Ì¾ÍÍ)
Desktop Mate¤ÎDLCÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖDesktop Mate ½é²»¥ß¥¯ DLC¡×¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ë¡¼¥×¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë½é²»¥ß¥¯¤ò¾¤´¤·¤Æ¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¥¢¥é¡¼¥àµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡ÚDesktop Mate¡Û - YouTube
¢¡35¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ë¡¼¥×¡ÖDesktop Mate ½ä²»¥ë¥« DLC¡×(2Ì¾ÍÍ)
¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡Ö½ä²»¥ë¥«¡×¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ëDesktop Mate¤ÎDLC¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ë¡¼¥×¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ä²»¥ë¥«¤¬¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÚDesktop Mate ½ä²»¥ë¥« DLC¡Û - YouTube
¢¡36¡§¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ÖVoidol3R¡×(3Ì¾ÍÍ)
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÖVoidol3¡×¤ËAIÀ¼¼ÁÊÑ´¹Êý¼°¤Î¡ÖRVC¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Voidol3R¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿µ»ö¤Ï°Ê²¼¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¹âÀºÅÙ¤«¤Ä¼«Á³¤Ê¥Ü¥¤¥Á¥§¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖVoidol3R¡×ÍÑ¤ÎRVCÊÑ´¹¥â¥Ç¥ë¡ÖMegpoid¡×¡Ö²»³¹¥¦¥Ê¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿ - GIGAZINE
¢¡37¡§¥¢¥¯¥í¥Ë¥¹¡ÖAcronis True Image ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ 1Ç¯Ê¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×(3Ì¾ÍÍ)
¸Ä¿Í¸þ¤±¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAcronis True Image¡×¤Î1Ç¯Ê¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥í¥Ë¥¹¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡×¤Ï50GB¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤ä¼«Æ°¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Åù¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡38¡§¥¿¥¤¥È¡¼¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥Ü¥Ö¥ë ¥·¥å¥¬¡¼¥À¥ó¥¸¥ç¥ó Steam¥¡¼¡×(3Ì¾ÍÍ)
2025Ç¯11·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥Ü¥Ö¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡£Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÅÙ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤¬¥·¥ê¡¼¥º½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¡¼¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ð¥Ö¥ë¥Ü¥Ö¥ë ¥·¥å¥¬¡¼¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¸ø¼°¥È¥ì¡¼¥é¡¼ - YouTube
¢¡39¡§¥¢¥È¥é¥¹¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê3 ¥ê¥í¡¼¥É Nintendo Switch 2 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡×(1Ì¾ÍÍ)
À¤³¦¤òµß¤¦Àï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¹â¹»À¸¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿ÀÄ½ÕRPG¤Ç¤¹¡£2006Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê3¡×¤Î¥Õ¥ë¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤Ç¡¢¸å¤Î¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê5¡×¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢UI¡¢¥Ð¥È¥ë¡¢Æü¾ï¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¥é¥¹¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥í¡¼¥É¡ÙNintendo Switch 2 ÈÇ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡× - YouTube
¢¡40¡§¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¯¥é¥Õ¥È Ç¤ÈËâË¡¤Î¥É¥ì¥¹ Nintendo Switch ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡×(1Ì¾ÍÍ)
Èþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ÈÎÐË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Â¼¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ì¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÛË¥¤ÎËâË¡¤òÁà¤ë½÷¤Î»Ò¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Nintendo Switch¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡¡Ç¤ÈËâË¡¤Î¥É¥ì¥¹¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼ - YouTube
¢¡41¡§¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢¡ÖFit Boxing 3 Nintendo Switch ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡×(1Ì¾ÍÍ)
Joy-Con¤ò°®¤Ã¤Æ¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥ê¥º¥à¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥Ñ¥ó¥Á¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡×¤ä¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤À¤±¤Ë¹Ê¤ì¤ë¡Ö¥Á¥§¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÇÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡ÚFit Boxing 3¡Û¡Ö£³¡×¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È - YouTube
¢¡42¡§PLAYISM¡ÖMillion Depth Steam¥¡¼¡×(3Ì¾ÍÍ)
»þ´Ö¤òÀ©¸æ¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ö¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¥¸¥ã¥Þ¡¼¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Æ°¤¤ò»ß¤á¤ì¤ÐÅ¨¤ÎÆ°¤¤âÄä»ß¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£PLAYISM¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØMillion Depth¡Ù¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¥È¥ì¡¼¥é¡¼ - YouTube
¢¡43¡§PLAYISM¡ÖMotionRec Steam¥¡¼¡×(2Ì¾ÍÍ)
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÆ°¤¤òµÏ¿¡¦ºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£PLAYISM¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÏ¿¡×¤·¤¿Æ°¤¤ò¡ÖºÆÀ¸¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀè¤ò¿Ê¤à¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖMotionRec¡×¤Î¿´ÃÏÎÉ¤¤À¤³¦´Ñ¤È¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿ - YouTube
¢¡44¡§PLAYISM¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤Ä¤«¤¤¤«¤¿ Steam¥¡¼¡×(3Ì¾ÍÍ)
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÁªÂò¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥Ö¥Ã¥¯É÷¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼°RPG¤Ç¤¹¡£PLAYISM¤«¤é¤ÎÄó¶¡¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿µ»ö¤Ï°Ê²¼¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤«ÊóÉü¤ÎÎÏ¤«¡×¤ÎÁªÂò¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÇ½ÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¯¥²¡¼¥à¥Ö¥Ã¥¯É÷RPG¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤Ä¤«¤¤¤«¤¿¡×¥×¥ì¥¤¥ì¥Ó¥å¡¼ - GIGAZINE
¢¡45¡§PLAYISM¡ÖBREAK ARTS III Steam¥¡¼¡×(3Ì¾ÍÍ)
¥á¥«¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ä¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£PLAYISM¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØBREAK ARTS III¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥é¡¼ - YouTube
¢¡46¡§PLAYISM¡ÖCling to Blindness Steam¥¡¼¡×(3Ì¾ÍÍ)
É¬¤º¡ÖÌÜ±£¤·¡×¤ò¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤·¤ª¤È¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÝ¤¬¤ê¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤¢¤·¤ª¤È¤µ¤ó¡×¤ÎÂ²»¤¬²Ä°¦¤¤¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÂ²»¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤µ¤ó¥â¡¼¥É¡×¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØCling to Blindness¡ÙÈ¯ÇäÈ¯É½¥È¥ì¡¼¥é¡¼ - YouTube
¢¡47¡§PLAYISM¡ÖMind Diver / ¥Þ¥¤¥ó¥É¥À¥¤¥Ð¡¼ Steam¥¡¼¡×(3Ì¾ÍÍ)
¡Ö¥ê¥Ê¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÀøºß°Õ¼±¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡×¤òÃµº÷¤·¡¢µ²±¤ò½¤Éü¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£PLAYISM¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØMind Diver / ¥Þ¥¤¥ó¥É¥À¥¤¥Ð¡¼¡Ù¥È¥ì¡¼¥é¡¼ vol.1 - YouTube
¢¡48¡§PLAYISM¡ÖNIDANA Steam¥¡¼¡×(2Ì¾ÍÍ)
¡ÖÈà½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤ÎÌ´¤òÃµº÷¤¹¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£PLAYISM¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NIDANA È¯ÇäÆüÈ¯É½¥È¥ì¡¼¥é¡¼ - YouTube
¢¡49¡§PLAYISM¡Ö¤³¤Õ¤ó¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë ¡¼¥Þ¥Û¥í¥ô¥¡¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î»àÂÎ¤µ¤¬¤·¡¼ Steam¥¡¼¡×(2Ì¾ÍÍ)
¼«Ê¬¤ò¸ÅÊ¯¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡Ö¤³¤Õ¤ó¤¯¤ó¡×¤òÁàºî¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍýÁÛ¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤¹¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£PLAYISM¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
SteamÈÇ¡Ø¤³¤Õ¤ó¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¡¡¼¥Þ¥Û¥í¥ô¥¡¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î»àÂÎ¤µ¤¬¤·¡¼¡ÙÈ¯ÇäÆüÈ¯É½¥È¥ì¡¼¥é¡¼ - YouTube
¢¡50¡§¥Ó¥µ¥¤¥É¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó ¥Ñ¡¼¥Æ¥£ Steam¥¡¼¡Ü¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó ¥Ñ¡¼¥Æ¥£ ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ü¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×(2Ì¾ÍÍ)
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÂç¤¤¯¤¹¤ë3D¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤ËÂÐÀïÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Â³ÊÔ¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óPVP¤Î¤Û¤«¡¢1Âæ¤ÎPC¤Ç¥í¡¼¥«¥ëÂÐÀï¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ÎSteam¥¡¼1ËÜ¤È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë1Ëç¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥µ¥¤¥É¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿2026Ç¯ÅÙ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼1¤Ä¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ2Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ó¥µ¥¤¥É¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡51¡§¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡Ö2026Ç¯ Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿2026Ç¯1·î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¢¡52¡§¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö6íÒ¤ÎÌ©¼¼¡ÁÌ´¤Î¹ñ¹Ô¤¥¯¥ë¡¼¥º¥È¥ì¥¤¥ó¡Á¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬»¦¿Í»ö·ï¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢ÈÈ¿ÍÌò¤äÃµÄåÌò¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¿äÍý¤ò¹Ô¤¦²ñÏÃ·¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÌÜ»Ø¤¹¹ë²Ú¥¯¥ë¡¼¥º¥È¥ì¥¤¥ó¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï15ºÐ°Ê¾å¡¢¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ï4»þ´Ö¡Á¡¢¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¤Ï6¡Á7¿Í(¿ä¾©7¿Í)¡£GM(¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼)ÉÔÍ×¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡53¡§¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¤µ¤¤¤³¤íÌ±¼ç¼çµÁ ¥Ç¥á¥¯¥é¥·¡¼¡×(1Ì¾ÍÍ)
14¸Ä¤Î¤µ¤¤¤³¤í¤ò¿¶¤ê¡¢3¥«¥¦¥ó¥È¤Î´Ö¤Ë¡ÖºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ëÌÜ¡×¤È¡ÖºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ëÌÜ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¿¿¼Â¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤ÇÂ¿¿ôÇÉ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤òÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÅêÉ¼¤òÊ¤¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ö°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ÏÌó15Ê¬¡¢¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¤Ï3-6¿Í¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï8ºÐ°Ê¾å¡£¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡54¡§¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Ý¥¦¥º¡ª¡×(1Ì¾ÍÍ)
Æ°Êª¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÆ°Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢Æùµå¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò¼ê»¥¤«¤é½Ð¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤®¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ÏÌó15-30Ê¬¡¢¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¤Ï2-5¿Í¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï8ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¢¡55¡§¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥¤¥ó¥¯¡§¿§ºÌ¤Î²è¹©¡×(1Ì¾ÍÍ)
¡Ö¥¤¥ó¥¯¡×¤ò»È¤¤¼«Ê¬¤Î¡Ö³¨²è¡×¤ò¹¤²¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥¯ÉÓ¡×¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¯ÉÓ¤ò³¨²è¾å¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¥ê¥½¡¼¥¹´ÉÍý·¿¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ÏÌó30-45Ê¬¡¢¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¤Ï1-4¿Í¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï8ºÐ°Ê¾å¡£¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡56¡§¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥ì¥Õ¥å¡¼¥¸¡×(1Ì¾ÍÍ)
¥¿¥¤¥ë¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤¤¾¡ÍøÅÀ¤ò²Ô¤°¥Ð¥Ã¥°¹½ÃÛ·¿¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ÏÌó30Ê¬¡¢¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¤Ï2-4¿Í¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï8ºÐ°Ê¾å¡¢¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡57¡§¥¸¡¼¥Ô¡¼¡ÖHITSTER¡×(2Ì¾ÍÍ)
¼Âºß¤¹¤ë¶Ê¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤òÊÂ¤Ù¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç²»³Ú¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Ç¯¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥¸¡¼¥Ô¡¼¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Î²û¥á¥í¤«¤é2024Ç¯¤ÎºÇ¿·³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Âå¤Î¶Ê¤ò300¶Ê°Ê¾å¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡58¡§Engames¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥×7 ÆüËÜ¸ìÈÇ¡×(1Ì¾ÍÍ)
»³»¥¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥«¡¼¥É¤ò¤á¤¯¤ê¡¢¹ç·×ÃÍ¤òÆÀÅÀ¤È¤¹¤ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£´û¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¥«¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¿ô»ú¥«¡¼¥É¤ò¤â¤¦1Ëç°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤·¤ÆÃ¦Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢±¿¤òÍê¤ê¤Ë¥«¡¼¥É¤ò°ú¤Â³¤±¤ë¤«¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç½ª¤¨¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Engames¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡59¡§»³Á±¡ÖËÉºÒ¥Ð¥Ã¥° 18L YBG-30R¡×(1Ì¾ÍÍ)
ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÃ´Åö¼Ô¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ºÒ³²»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ËÉºÒ¥°¥Ã¥º30ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£»³Á±¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¿È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡60¡§¥µ¡¼¥â¥¹¡Ö¿¿¶õÃÇÇ®¥±¡¼¥¿¥¤¥Þ¥° JPB-500 ¥½¥Õ¥È¥Ö¥ë¡¼¡×(2Ì¾ÍÍ)
ÊÝÎä¡¦ÊÝ²¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÍÆÎÌ500ml¤Î¥Þ¥°¥Ü¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¥µ¡¼¥â¥¹¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¡¼¥â¥¹¤Î¥±¡¼¥¿¥¤¥Þ¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¿åÅûÆâÌÌ¤Ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥»¥é¥¯¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯´¥¤¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡61¡§³°õ¡Ö¥«¡¼¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥Ð¥µ¥ß ÀÖ¡×(2Ì¾ÍÍ)
¿Ï¤ÎÉôÊ¬¤¬¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©ºà¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ËÅ¬¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥Ð¥µ¥ß¤Ç¤¹¡£³°õ¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡62¡§Denny's Table¡Ö¥Á¡¼¥º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¡Ö¤Û¤í¤Û¤í¤ªÆù¤Î²¤É÷¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×(3Ì¾ÍÍ)
¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¥Ç¥Ë¡¼¥º¡×¤ÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡¢2¼ï¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼º¸¤¬¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡¢±¦¤¬¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£
¢¡63¡§Google¡Ö¥Ü¥È¥ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¥Ð¥Ã¥°¡×(1Ì¾ÍÍ)
Google¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSearch Central Live Tokyo: The 2025 Return¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿GIGAZINEÊÔ½¸Ä¹¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÅÚ»º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ËGoogle¤Î°õ»ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÄê³ÊÍÆÎÌ¤Ï6000mAh¡£USB Type-C¥Ý¡¼¥È¤ÈUSB Type-A¥Ý¡¼¥È¤¬1¤Ä¤º¤Ä¡¢ËÜÂÎ¤Ë°ìÂÎ²½¤µ¤ì¤¿USB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈLightning¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬1ËÜ¤º¤ÄÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡64¡§tl;dv¡ÖË¹»Ò¡×(3Ì¾ÍÍ)
²ñµÄÍÑAI¥Ä¡¼¥ë¡Ötl;dv¡×³«È¯¸µ¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÈóÇäÉÊ¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¤è¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄÃæ¤Ë¤«¤Ö¤ë¤ÈÁê¼ê¤¬¥ß¥å¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¢ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¢¡65¡§Anker¡ÖAnker¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 4¼ïÎà¡×(15Ì¾ÍÍ)
Anker¤Î6À½ÉÊ¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡ÖAnker ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£2024Ç¯6·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¼«ÈÎµ¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÊ¡£Anker¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼4¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖAnker Nano Power Bank(30W, Built-In USB-C Cable)¡×¤È¡ÖAnker Prime Wall Charger(100W, 3 ports, GaN)¡×¤Î¥»¥Ã¥È
¡¦¡ÖAnker 535 Portable Power Station(PowerHouse 512Wh)¡×
¡¦¡ÖSoundcore 3¡×¤È¡ÖSoundcore Space Q45¡×¤Î¥»¥Ã¥È
¡¦¡ÖNebula Capsule 3 Laser¡×
¢¡66¡§¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¡¦¤½¤ÎÂ¾¥°¥Ã¥º(1Ì¾ÍÍ)
ÊÔ½¸Éô°÷¤¬¼èºà¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¡¢´Õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¤ÎÆþ¾ìÆÃÅµ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯30¼þÇ¯µÇ°AirTag
¡¦¡Ö´ÁÊýÀºÎî¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Û¤«¥µ¥¤¥Ð¡¼¥À¥¤¥ó¥°¥Ã¥º
¡¦¤ª¤â¤Á¤ãÈ¡2025´ØÏ¢¥°¥Ã¥º(¤ª¤â¤Á¤ãÈ¡¥Á¥é¥·¡¢¥°¥ë¥á¥«¡¼¥É¥¢¡¼¥È¥é¥ê¡¼°û¿©Å¹MAP¡¢¥°¥ë¥á¥«¡¼¥É¥¢¡¼¥È¥é¥ê¡¼¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥«¡¼¥É4¼ï5Ëç(°ÛÀ¤³¦¥Þ¥ó¥Á¥¥ó¡ß2¡¢¤ª¤â¤Á¤ãÈ¡¡¢¤¦¤·¤í¤ÎÀµÌÌ¥«¥à¥¤¤µ¤ó¡¢Â¼¿ÍA)¡¢·à¾ìÈÇ ±ó°æ¤µ¤ó¤ÏÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¡ª¡Ö¥Ð¥«¤È¥¹¥Þ¥Û¤È¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¡×¥¸¥§¥ë¤ªÌÌ¡¢²ñ¾ì°û¿©ÇÛÉÛ¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(¤â¤Õ¤ë¡ß¥¯¥í¥¹¡¢Re:blossom))
¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯ ¥ï¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥À¡¼¡×ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¥ª¥ó¥¶¥Ó¡¼¥Õ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤È¥«¥°¥é¥Ð¥Á¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥¹¥â¡¼¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29´ØÏ¢¥°¥Ã¥º(¡Ö¤ï¤¿¤Ê¤ì¡×¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢²Æì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2026 ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¡Ø±¿Ì¿¤Î´¬Ìá»Î¡Ù¥¢¥Ë¥á²½µÇ°»î¤·ÆÉ¤ß¾®ºý»Ò¡¢¥¢¥º¡¼¥ë¥ì¡¼¥ó ¤¦¤Á¤ï)
¡¦ºåµÞ¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¡67¡§Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É 1Ëü±ßÊ¬(1Ì¾ÍÍ)
Amazon¤Ç»È¤¨¤ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¢¡±þÊçÍÑ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ø¤Î±þÊç¤Ï°Ê²¼¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤É¤¦¤¾¡ª
¢¡GIGAZINE¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ËèÆüµ»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤¿¤áÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëGIGAZINEÊÔ½¸Éô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎAmazonÍß¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
