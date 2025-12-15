WTTファイナルズ香港

卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港は14日に閉幕。男子シングルスでは、世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）が、同4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）を決勝で下し、悲願の初優勝を飾った。一方で、中国は男女エースがともに棄権。まさかの事態に見舞われた舞台裏を現地メディアが伝えている。

今大会での優勝が期待された中国の男女エースだったが、男子シングルスの世界1位、王楚欽はモーレゴードとの準決勝前に棄権。さらに、女子の同1位、孫穎莎も準決勝の試合中に棄権。ともにタイトルを逃した。

中国メディア「毎日経済新聞」は「孫頴莎、王楚欽が試合を棄権 中国卓球協会が声明」との見出しで記事を掲載。記事では中国協会の声明に触れられ「今後選手の健康を保障し、怪我や病気の予防体制を整備して、選手が長期的に活躍するための支援、サポート業務を引き続きしっかりと実施して行くことを表明した」と、詳細を伝えている。

棄権に至った背景について、記事は「代表チームの医療陣の現場での対処と総合的な判断を踏まえ、選手自身の意向も考慮し、コーチ陣とともに検討した結果、選手の健康を確実に守るため、2人の今回の試合の棄権を決定した」と説明。協会はすでに保障体制を敷き、専門の医療スタッフを通して、2人に対して回復のための体系的で科学的なサポートを行っているとしている。

男女エースの棄権は母国で話題を呼んだ中で、協会が声明を通じ「国民の皆さんには私たちとともに、選手のために理性的で温かい世論環境を整えていくようお願いしたい」と呼びかけたことにも触れていた。



（THE ANSWER編集部）