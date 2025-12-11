妻夫木聡「オールスター感謝祭」賞金100万円の使い道に反響相次ぐ「かっこいい」「センス良すぎ」
【モデルプレス＝2025/12/11】俳優の妻夫木聡が12月10日、自身のInstagramを更新。TBS系「オールスター感謝祭’25秋」で獲得した賞金100万円の使い道を明かした。
【写真】妻夫木聡「センス良すぎ」賞金100万円の使い道
10月4日に放送された「オールスター感謝祭’25秋」に出演した妻夫木は、主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時）チームを代表して、番組恒例のアーチェリー企画「重圧（プレッシャー）アーチェリー」に参加。極限の緊張感のなか、真ん中の「100万円」の的を射抜き、優勝こそ逃したものの番組史上初となる賞金100万円を獲得した。
今回、妻夫木は「ザ・ロイヤルファミリー」で共演する俳優・佐藤浩市がクランクアップを迎えた際のオフショットを複数投稿。「浩市さんは、スタッフキャストみんなにとって父のような存在でした」「厳しいけど、温かくて、いつも見守ってくれてた浩市さん、ありがとう 社長！！」と感涙の絵文字を添えて感謝のメッセージを記した。
さらに「感謝祭のダーツでいただいた100万円でTシャツを作りました」「『ファンファーレ』ジャケ写を浩市さんの顔に変えたバージョン」「玉置浩二さん、Sony music entertainmentの皆さんありがとうございました」「題字は浩市さんに書いてもらいました」「今日のライブも最高でした」とハッシュタグを並べ、賞金100万円で玉置浩二による主題歌「ファンファーレ」のジャケット写真をアレンジしたオリジナルTシャツを作ったことを告白。Tシャツを着用したスタッフらとの写真も披露している。
今回の投稿に、ファンからは「素敵なTシャツ」「欲しい」「かっこいい」「チームロイヤル最高」「センス良すぎです」「愛が詰まったTシャツいいな〜」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妻夫木聡「センス良すぎ」賞金100万円の使い道
◆妻夫木聡「オールスター感謝祭」賞金100万円の使い道
10月4日に放送された「オールスター感謝祭’25秋」に出演した妻夫木は、主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時）チームを代表して、番組恒例のアーチェリー企画「重圧（プレッシャー）アーチェリー」に参加。極限の緊張感のなか、真ん中の「100万円」の的を射抜き、優勝こそ逃したものの番組史上初となる賞金100万円を獲得した。
さらに「感謝祭のダーツでいただいた100万円でTシャツを作りました」「『ファンファーレ』ジャケ写を浩市さんの顔に変えたバージョン」「玉置浩二さん、Sony music entertainmentの皆さんありがとうございました」「題字は浩市さんに書いてもらいました」「今日のライブも最高でした」とハッシュタグを並べ、賞金100万円で玉置浩二による主題歌「ファンファーレ」のジャケット写真をアレンジしたオリジナルTシャツを作ったことを告白。Tシャツを着用したスタッフらとの写真も披露している。
◆妻夫木聡の投稿に反響
今回の投稿に、ファンからは「素敵なTシャツ」「欲しい」「かっこいい」「チームロイヤル最高」「センス良すぎです」「愛が詰まったTシャツいいな〜」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】