〈吉野家、湯呑みに茶碗蒸し付いてるんだけど キモい〉──11月26日、あるX（旧Twitter）ユーザーがこう投稿したポストには、牛丼チェーン「吉野家」で提供された湯呑みの写真が添付されていた。湯呑み内部に付着した"謎の白い物体"が、X上で物議を醸している。

【写真】湯呑みに付着していた「黄ばんだ謎の白い物体」。お茶をほとんど飲んでしまった後に気づいたという

「吉野家」は、2025年10月時点で国内に1280店舗を展開する大手牛丼チェーンだ。今回湯呑みに謎の付着物を発見した投稿者は、同ポストの中で「吉野家有楽町店」での出来事であったと記していた。

投稿者は〈茶碗蒸し〉とポストしていたが、「吉野家」のメニューに茶碗蒸しはない。同ポストを目にした他のXユーザーからは〈卵〉や〈マヨネーズ〉、〈チーズ〉に見えるという指摘も寄せられていた。

NEWSポストセブンが投稿者に取材すると、当日の経緯を次のように説明した。

「店に行ったのは11月26日の17時30分頃。私は家内と2人で入店し、注文の直後、店員に『お茶をください』と依頼しました。

湯呑みで出してもらったお茶の味は至って普通でしたが、食事中にお茶が4分の1ほどまで減ったところで、湯呑み内部の違和感に気づいたんです。

黄ばんだ白い物体が内側に付着していて、家内と『この物体はなんだろう』と話していたんです。触ってみると若干柔らかく、茶碗蒸しよりは硬い物質でした」

店員は強引に湯呑みを取り上げて…

その後、投稿者は店員にも同じように質問したというが、その店員は「強引に湯呑みを取り上げようとした」と主張する。

「私も身体に悪いものだったら困るので、写真を撮っておこうとして取り上げられないようにしました。写真を撮ったのち、その店員に現物を取り上げられたのですが、『これは何か』と聞いても答えてくれませんでした。

数分後に食事を終え、家内からもう一度『あれは何だったのか、不安だから教えてほしい』とお願いしたのですが、対応していた店員は答えてくれませんでした。それで他の店員に聞くと『チーズ』と言いました」

投稿者は、たとえば洗剤だったり、何か体に悪い異物だったりしないかという確認のため質問を続けたというが、「店員に日本語が理解されなかった」と言う。

「最終的に日本人の店員を呼び出してもらいました。ただ、改めて『体に影響がある異物ではなかったか』と質問したものの、『問題の湯呑みはすでに対応していた店員が処理してしまっていて、異物の確認はできない』と返されてしまったんです」

飲食店の衛生問題はたびたび取り沙汰されている。今年2月には、同じ牛丼チェーン「すき家」が、提供したみそ汁の椀内にネズミが混入したことを公表した騒動もあった。

「吉野家」の湯呑みに付着していた物体は何だったと考えられるのか、また店員の対応に問題はなかったのか。運営元の「株式会社吉野家ホールディングス」に問い合わせると、広報部が一連の経緯について、「有楽町店」で11月26日に起きた事案と認め、次のように回答した。

「付着物については湯呑みを回収後に洗浄してしまったため現物が残っておらず、原因特定には至っておりませんが、当時の状況を映した写真や映像からチーズもしくはマヨネーズの可能性が高いと考えています。

なお、本件に関しましては同日中に社内共有を行なっており、責任者より衛生管理の徹底および従業員のフォロー体制の再構築と再指導を実施しております。

この件に関してお客様からの申し出に従業員が十分な説明を行わなかったことにより、お客様に対してご不安とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」

庶民的な価格で多くの国民が愛する牛丼チェーン店。「すき家」「松屋」と並んで業界を代表する吉野家は、なかでも最も古い歴史を持つ「老舗」だ。客が安心して牛丼を食べられるよう、再発防止が求められる。