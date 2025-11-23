Æ²°ÂÎ§¤¬º£µ¨5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿¡ª ¥±¥ë¥ó¤Ë½ªÈ×ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬4¥´¡¼¥ëÃ¥¤¤µÕÅ¾¾¡Íø
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤¬22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥±¥ë¥óvs¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç4¾¡2Ê¬¤±4ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ14¤Ç9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥±¥ë¥ó¤È¡¢5¾¡2Ê¬¤±3ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ17¤Ç7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤Ï3¡¼4¡¼2¡¼1¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»Ï4Ê¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÆ°¤¯¡£¥±¥ë¥ó¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤Ë¥é¥Õ¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ø¤¬Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£GK¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿Ãæ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÌá¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ä¥¯¥Ö¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥¤¬Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¤È½³¤ê¹þ¤ß¡¢¥±¥ë¥ó¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Áá¡¹¤Ë¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤Ë¡£Æ²°Â¤âÃæ±û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï30Ê¬¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¡£¤·¤«¤·¡¢GK¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ÆÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â39Ê¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ïº¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢Æ²°Â¤¬¶á¤Å¤¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¥¯¥í¥¹¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Æ¥¢¥Æ¤¬¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¤ËµÕÅ¾¡£¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ì¥¹¡¦¥·¥ã¥¤¥Ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢GK¤¬¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤â¥Þ¥Õ¥à¥É¡¦¥À¥Õ¡¼¥É¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤ò½³¤ê¹þ¤ßµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢³«»ÏÁá¡¹¤ËÈ¯±ìÅû¤È²Ö²Ð¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»î¹ç¤¬°ì»þÅª¤ËÃæÃÇ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¡£¤¹¤°¤ËºÆ³«¤·¤¿Ãæ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï60Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Æ²°Â¤¬»Å³Ý¤±¤Æ±¦Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤Ë¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀÌÜ¤ò¹¤²¤¿¡£Æ²°Â¤Ïº£µ¨5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¤¹¤°¤Ë¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£63Ê¬¡¢¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¤¬Áê¼êDF¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç³°¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï»þ·×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥±¥ë¥ó¤ÏÈ¿·â¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È83Ê¬¤Ë¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ó¥å¥ë¥¿¡¼¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¹¤ò¥ë¥«¡¦¥ô¥¡¥ë¥È¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥±¥ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤º¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£3¡¼4¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢¾¡¡¢5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥±¥ë¥ó¡¡3¡¼4¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡¼0¡¡4Ê¬¡¡¥ä¥¯¥Ö¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥¡Ê¥±¥ë¥ó¡Ë
1¡¼1¡¡39Ê¬¡¡¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Æ¥¢¥Æ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë
1¡¼2¡¡45¡Ü6Ê¬¡¡¥Þ¥Õ¥à¥É¡¦¥À¥Õ¡¼¥É¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë
1¡¼3¡¡60Ê¬¡¡¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë
1¡¼4¡¡63Ê¬¡¡¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë
2¡¼4¡¡83Ê¬¡¡¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ó¥å¥ë¥¿¡¼¡Ê¥±¥ë¥ó¡Ë
3¡¼4¡¡90+4Ê¬¡¡¥ë¥«¡¦¥ô¥¡¥ë¥È¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡Ê¥±¥ë¥ó¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ²°ÂÎ§¤¬»Å³Ý¤±¤«¤éº£µ¨5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¡ª
¹ë²÷¤Ë½Ä¤ò¥¨¥°¤êºÇ¸å¤Ï±¦Â¤Ç¤ªÁ·Î©¤Æ
Æ²°ÂÎ§ °µ´¬¤Îº£µ¨5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ
🇩🇪¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá
🆚¥±¥ë¥ó¡ß¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
