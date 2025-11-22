今日22日(土)からの3連休は、日中は広い範囲で晴れてお出かけ日和。関東から九州では、市街地でも紅葉が見頃を迎えている所が多く、紅葉狩りを楽しめそう。昼間は日差しが暖かいが、朝晩はヒンヤリ。調節しやすい服装で、体調管理に注意。

3連休は広く晴天

今日22日(土)からの3連休は、日中は広い範囲で穏やかに晴れる見込みです。



今日22日(土)は、次第に冬型の気圧配置が緩み、高気圧に覆われるでしょう。日中は広く晴れて、お出かけ日和です。北海道や東北の日本海側、北陸で降っている雪や雨は朝までで、昼頃から日差しの出る所が多いでしょう。最高気温は平年並みの所が多く、関東から西では18℃前後と、昼間は過ごしやすい陽気になりそうです。





23日(日・勤労感謝の日)も、高気圧に覆われて、朝から日差しがたっぷり。カラッと晴れる所が多いでしょう。屋外のイベントも楽しめそうです。ただ、湿った空気の影響で、青森県や秋田県、岩手県など、東北北部は所々で雨が降るでしょう。関東も夜は千葉県など沿岸部を中心に雨雲のかかる所がありそうです。最高気温は、平年より高く、四国や九州では20℃以上の所もあるでしょう。昼間はコートが必要ないくらいの暖かさになりそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。24日(月・振替休日)は、低気圧が日本海を進み、湿った空気が流れ込みやすくなります。太平洋側は晴れ間が広がりますが、東北から九州にかけの日本海側は雲が広がり、雨の降る所があるでしょう。お出かけの際は、折りたたみのカサをお持ちください。最高気温は平年を上回る所がほとんどでしょう。晴れる太平洋側では、日差しの暖かさを感じられそうです。

西日本の市街地でも紅葉が見頃に

関東から九州にかけて、市街地でも紅葉が見頃を迎えている所が多くなっています。東京都の明治神宮外苑の銀杏並木、愛知県豊田市の香嵐渓、京都府の嵐山や永観堂、広島県の宮島など、紅葉の人気スポットでも見頃となっています。



昼間は青空の下で、紅葉狩りを楽しめる所が多いでしょう。夜のライトアップにお出かけの際は、足元から冷えるので、重ね着などで服装を調節してください。

朝晩と昼間の寒暖差に注意

今日22日(土)からの3連休は、朝晩は冷えても、昼間はグンと気温が上がるでしょう。昼間は過ごしやすい陽気ですが、朝晩との寒暖差が大きいので、調節しやすい服装がよさそうです。



連休明け25日(火)は、雨の降る所が多いでしょう。朝の冷え込みは強くないものの、九州から関東では最高気温が15℃前後で、平年を下回る所もありそうです。



26日(水)以降も、最高気温は、平年並みか平年より高い日が多いでしょう。朝晩と昼間の寒暖差に注意して、体調を崩さないよう、気をつけてお過ごしください。