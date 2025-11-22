「東京コミコン2025」ステージスケジュール発表 ─ ジョニー・デップら歴代最多セレブが来日

2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」より、豪華セレブも登壇するメインステージスケジュールが発表された。

「東京コミコン2025」には、ジャック・クエイド、ジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ、ニコラス・ホルト、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、ジム・リー、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トーマス・F・ウィルソン、クローディア・ウェルズの来日が発表。歴代最多となる来日セレブが参加する。アンバサダーには山本耕史氏、PR大使／コスプレアンバサダーに伊織もえ氏、メインMCにLiLiCo氏と中丸雄一氏が決定。

メインステージでは豪華来日セレブが連日登壇するほか、東京コミコンを盛り上げる魅力的なステージイベントが満載。コミコン・ステージで大人気の声優トークステージ「日髙のり子のボイスアクターズ」や、荻野目洋子氏、トラヴィス・ペイン氏らが審査員として参加するダンス・ステージ「TOKYO COMICCON DANCING HERO～ダンスで夢を掴め！コミコンドリーム！～」など、見逃せないコンテンツが盛りだくさん。

なお、東京コミコンのステージはすべて、コミコン入場券をお持ちの方はすべて無料で観覧できる。

＜1日目＞ 12月5日（金）

「東京コミコン2025」 メインステージスケジュール

＜2日目＞ 12月6日（土）

＜3日目＞ 12月7日（日）

「東京コミコン2025」 プレイヤーズジャングル ステージスケジュール

＜2日目＞ 12月6日（土）

＜3日目＞ 12月7日（日）

「東京コミコン2025」 特設リングステージ ステージスケジュール

＜2日目＞ 12月6日（土）

＜3日目＞ 12月7日（日）

東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp