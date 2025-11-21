1年契約の嘱託社員からスタート

内閣府の調査によると、何歳まで働きたいかとの質問に対し、「働けるうちはいつまでも」と答えた人は近畿が最も多く26.5％に上る。そんなデータを象徴するかのような人事を準大手証券の岡三証券が発令したのは11月1日のこと。同社が大阪市にオープンした「Auroraプラザ」の支店長に、御年72歳の女性が就任したのだ。顧客のウェルスマネジメント（資産管理）に重点を置いた同支店のトップは久下美恵子氏。3人の子を育てた母親であり、さらに孫が6人という「肝っ玉おばあちゃん」でもある。

【写真を見る】72歳とは思えない… 活力あふれる「おばあちゃん支店長」久下美恵子さん

久下氏のキャリアは一風変わっている。岡三証券に入ったのが37歳（1990年）。それまでは、金融業とは縁がなく、パン屋で働きながら子育てをする主婦だった。スタートは1年契約の嘱託社員から。その久下氏が言う。

岡三証券のHPより

「私が入ったのは藤井寺支店の証券貯蓄課でした。お客様のところに出向いて話すためには資格がないとダメなので、証券外務員の勉強をすることから始めました」

「嘱託から課長になるのは初めて」

入社13年目、正社員になった久下氏は部下6〜8人を束ねる課長に就く。

「当時は、ITバブルの崩壊もあってお客様に文句を言われることが多かった時代です。怒られて帰ってくる同僚や後輩の女性社員の相談に乗りながら、一緒に客先へ出向いて説明して回りました。すると、5億円、10億円とまた預けてくださるお客様が増えていった。それを見て“久下に女性チームを任せたらどうか”という話になったようです。嘱託から課長になるのは岡三証券では初めてのことだと聞かされました」（久下氏）

翌2003年には千里支店の支店長に就任。これも初の人事だ。夫（ゼネコン勤務）からは「美恵子が支店長なんて岡三証券は大丈夫かいな」とからかわれたことも。その後も大型支店の支店長を務めた久下氏は13年に定年を迎える。しかし、これで終わりではない。若手社員教育を担当する管理職を経て18年には監査役に。

「当時、私は65歳になっていましたから身辺整理を始めていました。そこに監査役の打診です。ここは恩返しと思って引き受けることにしたのです」（同）

今年6月、任期終了を迎える久下氏は会社勤めにピリオドを打つつもりだった。ところが社長に退任のあいさつに行くと、返ってきたのが支店長の就任要請である。

「Auroraプラザ」は、スタッフが時間に縛られず、顧客を長期にわたってサポートする体制になっている。再び営業の指揮を執る久下氏の手腕に注目したい。

「週刊新潮」2025年11月20日号 掲載