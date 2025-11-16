この記事は2025年1月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「もうちょっと遠くまでWi-Fiが届いてほしい」「寝室まで行くとネットがつながらない」という経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか？

そんな時はWi-Fiの中継機を使うことで、ネットワークがつながる範囲を広げることができるんです。TP-Linkの中継機「RE330」は、コンセントに直接挿すだけの簡単接続で誰でも手軽に使うことができます。

ワンプッシュボタンで簡単セットアップ

ワンプッシュセットアップ（WPS）ボタンを搭載しているので、ネットワーク設定が簡単。ルーターとのシンプルな接続手順を踏むだけで、数分で中継機をセットアップできます。技術知識がなくても、誰でも簡単に安心して利用できますよ。

ACアダプターとの接続もなく、コンセントに直挿しすることで使えるのもうれしいポイント。いざ使う時に、たくさんのケーブルが入った箱の中から「どのコードだったかな？」と探し出す悩みとも無縁です。

アクセスポイントとしても使える

TP-Linkの中継機「RE330」は、アクセスポイントとしても使用可能です。

中継機として使う時は既存のWi-Fi環境の範囲を広げることができますが、アクセスポイントとして使う時は、無線LANをポートに直接つなげば新たにWi-Fi環境を構築することができるんです。

接続台数は25台以上

「RE330」は、デュアルバンド対応なので2.4GHz帯と5GHz帯の両方の周波数で同時に無線通信できる通信方式です。スマートフォン・タブレット・ノートPC・スマート家電などたくさん接続しても干渉しづらく、安定した通信を実現してくれます。

ネット速度が遅くなったりせず、ストレスフリーでネットワークが使えるかどうかはユーザーにとってかなり重要ですよね。

電源コンセントに直接挿せて、Wi-Fiが届きづらい部屋にも届けてくれるTP-Linkの中継機「RE330」。迷ったら買いですよ！

