しまむらに「スヌーピー」冬の新作が大量入荷！ボアバッグ、もこもこルームウェア、あったか小物など全30種以上
スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と、ファッションセンターしまむらのコラボレーションアイテムが、2025年11月12日よりしまむらオンラインストアで販売開始！ふわもこボア素材のバッグやルームウェア、防寒小物など、プチプラ価格で30種類以上がラインナップ。2025年11月15日(土)からはお得なハッピーバッグも登場する。
【画像】しまむら×PEANUTSの新作アイテムを見る
■ふわもこボア素材が主役！冬のルームウェア3種
「レディース ボアプルオーバー」(1639円)は、もこもこのボア素材で見た目も着心地も暖かい一着。ホワイトとベージュにはスヌーピーの愛らしい表情が、ブラックには「P」のロゴがデザインされている。
「レディース フリースパンツ」(1639円)は、ダークベージュとブラックの2色展開。スヌーピーがちりばめられた遊び心満載の総柄デザインで、リラックスタイムが待ち遠しくなる。
「メンズ ボアトレーナー」(1639円)も、ボア素材に刺しゅうデザインがポイント。ブラックはスヌーピー単体、ダークネイビーにはスヌーピー＆オラフと、さりげないキャラクター使いが大人の男性にもぴったり。
■大人かわいい！ボア刺しゅうバッグ3種が2000円台から
注目は「レディース トートバッグ」(1639円)。スヌーピーのボア刺しゅうがアクセントのシンプルトートは、デイリー使いにちょうどいいサイズ感。内ポケット付きで機能性もばっちり。ダークグレーとアイボリーから選べる。
「レディース 巾着トートバッグ」(2970円)は、大きなボア刺しゅうのスヌーピーが存在感抜群！ショルダーとしても手提げとしても使える2WAY仕様で、おでかけシーンを選ばない優秀アイテム。ベージュとホワイトの優しいカラーリングも魅力的。
「レディース 手提げバッグ」(2970円)には、なんとウッドストックのミニポーチ付き！ファー刺しゅうのスヌーピーが高級感を演出してくれる。レオパード柄がおしゃれなブラウンとダークベージュの秋冬らしい色合いで、コーデのアクセントになること間違いなし。
■75周年記念デザインも！防寒小物が1000円台で充実
PEANUTS誕生75周年を記念したデザインの「レディース 手袋」(1089円)が2タイプ登場。指が出せるフィンガーレスタイプは、スマホ操作もラクラク。通常タイプはノルディック柄やスヌーピー刺しゅうなど、選ぶのが楽しくなるバリエーション展開。
首元をあたたかく包む「レディース マフラー」(1639円)は、ベーシックタイプとブークレー素材の2種類。どちらもスヌーピーのネームタグがさりげないアクセントに。通勤通学のおともにぴったりな上品チェック柄がうれしい。
手のひらサイズがキュートな「レディース ボアコインケース」(869円)は、全4種類のキャラクター展開。スヌーピー、ジョー・クール、ウッドストック、チャーリー・ブラウンと、推しキャラを選べる。ふわふわボア素材で、バッグから取り出すたびに癒やされそう。
■冬の温活に！ふわふわ腹巻き&寝具アイテム
冷え対策の強い味方「レディース ふわふわ腹巻」(1089円)と「ふわふわ腹巻付きボトム」(1089円)が登場。スヌーピーと仲間たちのデザインで、おうちでのリラックスタイムを楽しく温かく過ごせる。
インテリアとしても活躍する「ボルスタークッション スヌーピーフェイス」(2189円)と「ボルスタークッション フランネル生地」(2420円)。抱き枕にしたり、足元に置いたりと使い方は自由自在。「三角クッション」(2189円)は、総柄デザインでソファやベッドのアクセントにも最適だ。
寝具シリーズも充実のラインナップ。いろんな表情のスヌーピー総柄が楽しい「枕パッド」(539円)、「敷きパッド(シングル)」(2189円)、「ブランケット(ハーフサイズ)」(1639円)、「わた入り合わせ毛布(シングル)」(4070円)と、ピンクとブルーの2色展開でそろえて使いたくなる。ボア素材の「スリッパ」(979円)も、足元からぬくぬく気分を味わえる。
今回紹介した一部のアイテムは、オンラインショップでは予約が11月15日(土)までのものも。すでに売り切れのアイテムもでてきているので、確実にゲットしたい人は早めにゲットして！
■超お得！11月15日発売の限定ハッピーバッグ情報
2025年11月15日(土)からは、全国のしまむら店舗の超サプライズセールの目玉商品「ハッピーバッグ」が登場！「キャラクターソックス6足組」(1000円)は、スヌーピーデザインのソックス6足と巾着がセットでこの価格。毎日違うデザインを楽しめてコスパ最強だ。
「キャラクタールームウェアハッピーバッグ3点セット」(3000円)は、メンズのフリース上下組、裏起毛上下組、トートバッグという豪華な内容。冬のおうち時間を快適に過ごせるアイテムが詰まった、見逃せないお得セットになっている。
今回のコラボは全30種類以上という充実のラインナップで、869円〜4070円というしまむらならではのプチプラ価格が魅力。人気アイテムは早期完売が予想されるため、お気に入りを見つけたら即ゲットがおすすめだ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
