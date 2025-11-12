人気YouTuberのRちゃんが2025年11月11日に動画を公開し、Xでの炎上について語った。

「構ってほしくて爆弾投下しちゃうみたいなところあるからさ」

発端となったのは、4日にあるXユーザーが、Rちゃんが手がけるブランド製品が高級ブランドのデザインと似ていることを指摘したこと。RちゃんはXでそのポストを引用し、「なにがだめ？」「どのブランドも世の中に溢れてるデザインや素材から自分のブランド流にするんだよ。これって、アパレルだけに限らないよ」とポストしていた。

Rちゃんは11日に投稿した動画でもこの騒動に触れ、「私、めっちゃX荒れてるんですけど、荒れてるのけっこう好き」「むしろ逆に嵐の中に入っていくっていう習性あるんで」と笑いつつ、「構ってほしくて爆弾投下しちゃうみたいなところあるからさ」と自らの炎上の「火種」に言及。

その上で、Rちゃんは「私が物議醸すときって良いか悪いかって、本当に個人の考え方の違いなことが、けっこう議論が起こるなと思ってて」と説明した。

「他のブランドさんと全く同じってことはない」

また、Rちゃんは「話が湾曲するのってもう当たり前だから」と言い、「私は求められたことを発揮するのが仕事」と説明。

また、デザイン問題については、「アパレル業界にはもう0から1ってすべて出切ったって言われてるんですよ」と言い、「その中で、どうアレンジして、どう自分たちらしくして、デザイナーが見てきた視界の中から組み合わせて作品ができる」と明かした。

Rちゃんは、「トレンドを見て作り出しているので、そこから私なりのエッセンスで生み出すっていうのは当たり前」と言い、「私は私のブランドで私のできる素敵だなと思う物を物作りする」「他のブランドさんと全く同じってことはないので」と断言していた。