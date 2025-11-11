¡Ö²¶¤¬ÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¡×°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿ÊÖ¶âÍÑ¤Î¸½¶â¤ò²£ÎÎ¡¡56ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤éµÒ¤Ø¤ÎÊÖ¶âÍÑ¤Î¸½¶â¤òÍÂ¤«¤ê¡¢²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢56ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌÉÜ»ÔÄá¸«¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯5·î23Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÊÌÉÜ»ÔÆâ¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î°û¿©Å¹¤ÇÃËÀ·Ð±Ä¼Ô¡Ê48¡Ë¤«¤é¡¢°û¿©Âå¶â¤òÂ¿¤¯»ÙÊ§¤Ã¤¿ÃËÀµÒ¤ËÊÖ¶â¤¹¤ë¸½¶â13Ëü±ß¤òÍÂ¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢ËÜÍè¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¤ÏÃÎ¿Í´Ø·¸¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö²¶¤¬ÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯9·î¡¢ÃË¤¬´Ø·¸¤¹¤ëÊÌ¤Î»ö·ïÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬·Ð±Ä¼Ô¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¡£ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤áÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£